Noch bis Freitag Umleitung fahren Der Straßenbau in Bad Gottleuba-Berggießhübel wird termingerecht fertiggestellt.

© Symbolfoto Archiv SZ

Es geht dem Ende zu – mit dem Straßenbau in Bad Gottleuba-Berggießhübel und damit mit den Umleitungen und Unklarheiten. Am Dienstag wird das letzte Stück im fehlenden Asphalt im Kreuzungsbereich König-/Hackebeilstraße geschlossen. Am Mittwoch erfolgt der Fugenverguss auf der Hackebeilstraße und zwischen Bad Gottleuba und Berggießhübel werden die Bankette angeglichen. Derzeit ist davon auszugehen, dass der Termin der Fertigstellung am Freitag gehalten wird.

Dann werden viele aufatmen. Einheimische haben immer noch einen Ausweg gefunden, für Ortsunkundige war das mitunter schwer. Zu Beginn der Bauarbeiten Anfang Oktober war die Umleitung über den Hellendorfer Dorfplatz etwas missverständlich, sodass manche in Oelsen landeten. Auch in Gottleuba verwirrten manche Schilder mehr als dass sie eine Hilfe waren. So stand erst „Frei bis Klinik“, dann „Frei bis Edeka“, der sich aus Richtung Markt hinter der Klinik befindet, und schließlich konnte man doch fast bis ans Ortsende fahren.

Die Sanierung der Straße bezahlt der Freistaat. Andere Straßen wie die nach Zwiesel hätten es nötiger gehabt, sagen viele. Deren Ausbau ist nun auf nächstes Jahr verschoben. (SZ/sab)

zur Startseite