Noch 32 offene Lehrstellen Mit „einfach machen“ ermutigt die Handwerkskammer derzeit junge Frauen und Männer, sich beruflich auszuprobieren.

„Wir bestärken Schüler, einfach etwas zu machen, bei den Handwerksbetrieben hinein zu schnuppern und vielleicht bei einem Praktikum in den Ferien zu schauen, ob ein bestimmter Beruf das Richtige ist“ – Andreas Brzezinski, Hauptgeschftsfhrer der Handwerkskammer Dresden. © SZ-Archiv/Robert Michael

„Grübeln hat noch keinen weitergebracht: einfach machen“. Mit dieser Kampagne lädt die Handwerkskammer Dresden derzeit zum Ausprobieren in über 130 Ausbildungsberufen im Handwerk ein. Zwar haben im April gerade 452 Jugendliche einen Lehrvertrag im ostsächsischen Handwerk unterschrieben.

Doch in der Region Großenhain sind immer noch 32 Ausbildungsplätze frei, die am 1. August starten: In Großenhain sind das Sanitärinstallateure, Bäcker, Bodenleger, Dachdecker, Lebensmittelverkäufer, Fliesenleger, Gebäudereiniger, Maler/Lackierer, Maurer, Metall- und Trockenbauer. In Ebersbach werden Anlagenmechaniker für Sanitär, Holzmechaniker, Land/Baumaschinenmechaniker, Rohrleitungsbauer und Tischler gesucht, in Priestewitz Elektroniker und Metallbauer, in Lampertswalde Maurer.

„Wir bestärken Schüler, einfach etwas zu machen, bei den Handwerksbetrieben hinein zu schnuppern und vielleicht bei einem Praktikum in den Ferien zu schauen, ob ein bestimmter Beruf das Richtige ist. Ziel ist es, insbesondere den Jugendlichen ihre Sorgen zu nehmen, dass sie einen Fehler machen könnten. Jede Erfahrung ist richtig und wichtig“, sagt Andreas Brzezinski, Hauptgeschäftsführer der HWK Dresden.

zur Startseite