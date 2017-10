Nobel-Karosse geklaut

Wilsdruff. Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in ein Einfamilienhaus im Wilsdruffer Ortsteil Mohron eingebrochen. Nach Polizeiangaben hebelten sie die Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude. Hier durchsuchten sie alle Räume und nahmen 2 000 Euro Bargeld und eine Uhr mit.

Freital. Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Sonnabend einen Skoda Fabia am Freitaler Raschelberg geklaut. Der Zeitwert des 17 Jahre alten Fahrzeuges blieb nach Polizeiangaben bisher unbeziffert.

Auto-Einbruch gescheitert

Sebnitz. Unbekannte versuchten am Freitagnachmittag erfolglos in einen gesichert abgestellten Pkw Opel Insigna einzudringen. Die Täter schlugen mit Steinen gegen die Seitenscheiben des Fahrzeuges. Diese hielten den Schlägen jedoch Stand und gingen nicht zu Bruch. Am Fahrzeug entstand Sachschaden an den Türen und den Scheiben in Höhe von etwa 3500 Euro.