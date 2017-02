Noah will lernen Ein 15-Jähriger landet plötzlich im Rollstuhl. Seine Schule ist nicht behindertengerecht. Trotzdem gibt es eine Lösung.

Noah Funke muss seine Hüfte schonen. Daher sitzt er vorübergehend im Rollstuhl. © Sebastian Schultz

Alles begann mit einem leichten Ziehen im Oberschenkel. „Wir haben das auf Noahs Wachstum und die sportliche Belastung zurückgeführt“, erzählt Mutter Katrin Funke. Der damals 14-Jährige spielt für sein Leben gerne Fußball. Er trainiert bei der SG Canitz. Zu diesem Zeitpunkt hätte wohl niemand für möglich gehalten, dass Noah Wochen später im Rollstuhl sitzt. Aber so ist es nun gekommen. Er leidet unter einer sogenannten Hüftkopflösung. „Die Krankheit tritt vor allem bei Jungs in der Pubertät auf. Dabei verschiebt sich der Hüftkopf“, so die 39-Jährige.

Diese Verschiebung des Hüftknochens kann langsam verlaufen – aber auch sehr plötzlich auftreten. Bei Noah wurde die Krankheit durch einen Sturz bemerkt. „Er ist Anfang November beim Fußball gefallen, dabei hatte er nur zugeschaut, weil sein Trainer ihn schonen wollte. Das hätte überall passieren können“, erzählt die Mutter. Noah kam ins Riesaer Krankenhaus – und von dort aus in die Uniklinik Dresden. Nach dem Röntgen wurde er gleich operiert – dann kam der Schock: „Die OP an sich verlief gut. Da war ich schon mal beruhigt. Allerdings sagten mir die Ärzte, dass er mindestens ein halbes Jahr lang im Rollstuhl verbringen muss“, sagt die Riesaerin. „Die meisten Jungs gehen nach einer solchen Operation an Krücken. Bei Noah war die Schädigung aber so groß, dass er die Hüfte erst einmal gar nicht belasten soll.“ Ein Lichtblick im Krankenhaus: Kurz nach der OP überraschten ihn seine Fußballkumpels in Dresden – im Gepäck ein Geschenk der Klassenkameraden.

Den vergangenen November und Dezember musste Noah im Bett verbringen. Die Familie musste dafür so einiges organisieren, zum Beispiel ein Pflegebett. „Ich dachte, so etwas mache ich irgendwann mal für meine Großeltern oder Eltern, aber doch nicht für meinen Sohn“, sagt Katrin Funke, die alles dafür tut, um Noah die Zeit des Wartens so angenehm wie möglich zu gestalten. Dazu gehört auch, dass er weiter seine gewohnte Schule, die Oberschule Am Merzdorfer Park, besuchen kann. „Ich bin dann wenige Tage nach der Operation gleich hin, um darüber zu sprechen.“

Dort empfing Schulleiter Jürgen Gläsel die in Tränen aufgelöste Mutti: „Mir war sofort klar: Wir müssen es irgendwie schaffen, dass Noah auch weiterhin hier zu uns kommen kann – obwohl die Oberschule Am Merzdorfer Park noch nicht behindertengerecht ist.“ Die einzige Oberschule in der Region, die auf Rollifahrer eingerichtet ist, steht in Nünchritz.

Seine Schule schnellstmöglich – zumindest teilweise – barrierefrei zu gestalten, hat sich Gläsel wohl etwas leichter vorgestellt, als es am Ende war. „Schulorganisatorisch war das kein Problem. Wir haben das jetzt so gelöst, dass Noahs Klasse einen festen Klassenraum im Erdgeschoss hat“, erklärt Jürgen Gläsel. Auch die Ämter zogen mit. „Für mich als Schulleiter war es toll, zu sehen, wie man kurzfristig so ein Problem lösen kann. Wirklich alle haben mitgezogen“, so der Schulleiter.

Provisorische Rampen, damit Noah problemlos in das Schulgebäude hineinkommt, waren weniger das Problem. Der Knackpunkt war vielmehr die Toilette. „Eine neue Behindertentoilette im Erdgeschoss hätte einen deutlich fünfstelligen Betrag gekostet. Als das klar war, haben wir uns nach einer mobilen Lösung umgeschaut“, sagt Jürgen Gläsel.

Die Schule bekommt nun eine Miettoilette, die auf dem Schulhof aufgestellt wird. „Zeitweilig ist das zulässig. Wir sollen nur darauf achten, dass es auf dem stillen Örtchen nicht zu kalt ist, hieß es vom Landratsamt.“ Das sei zwar nicht die Ideallösung, „aber dennoch die beste Lösung, die uns eingefallen ist“, so Gläsel.

Die Winterferien sind nun vorbei. Dass Noah sich einmal auf die Schule freuen wird, das hätte er wohl auch nicht gedacht. In den letzten Monaten hat seine Schulfreundin Antonia ihm Übungsblätter nach Hause gebracht. Dennoch wird er etwas Zeit brauchen, den Anschluss wieder zu finden. Während seine Mitschüler der Jahrgangsstufe 9 die nächsten zwei Wochen im Praktikum verbringen, wird Noah Einzelunterricht bekommen. Der Fahrdienst holt ihn jeden Morgen ab und bringt ihn bis ins Klassenzimmer.

Noah, der gerade seinen 15. Geburtstag gefeiert hat, fiebert nun dem nächsten Röntgentermin Ende April entgegen. Dann nämlich entscheidet es sich, ob und wie schnell er den Rollstuhl gegen Krücken eintauschen darf: derzeit sein einziger Traum.

zur Startseite