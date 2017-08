NL wie Nicht Lecker Der Skandal um mit Fipronil verseuchte Eier bewegt auch die Menschen in und um Löbau. Das Landratsamt und ein Discounter versprechen Sicherheit.

Duch den Fipronil-Skandal ist auch viel Verbrauchervertrauen zu Bruch gegangen. © dpa

Löbau. NL! Als sie diesen Stempel auf ihrem Frühstücksei entdeckte, wurde der Löbauerin Ursula Lange erst mal ein bisschen mulmig. NL, das weist das Ei als eines aus den Niederlanden aus. Vor rund 14 Tagen hatte Frau Lange es beim Lidl in Löbau gekauft. Sollten auch sie und ihr Mann Jürgen in den letzten Wochen mit dem Insektizid belastete Eier auf dem Frühstückstisch gehabt haben?

Das Amt für Lebensmittelüberwachung und das Veterinäramt im Landkreis Görlitz hatten am Freitag Entwarung gegeben. Zwar seien auch belastete Eier aus den Niederlanden und Belgien an eine Packstelle in Thüringen geliefert worden. Das Amt erklärte jedoch, dass keines der betroffenen Eier im Landkreis Görlitz in den Handel gelangt sei.

Jürgen Lange fällt das schwer zu glauben. Die SZ hat in dem Fall der Eier aus den Niederlanden Lidl um eine Stellungnahme gebeten. Mario Koehler, Sprecher des Handelsriesen, erklärte schriftlich: „Lidl Deutschland nimmt ausschließlich Eier von Lieferanten, die nachweislich von Behörden oder akkreditierten Laboren negativ auf Fipronil beprobt sind.“ Bereits unmittelbar nach Bekanntwerden des Skandals wurden Eier von solchen Höfen aus dem Handel genommen, auf denen das fipronilhaltige Desinfektionsmittel DEGA 16 eingesetzt worden sei oder auch nur der Verdacht bestanden habe. Den Eierbezug von solchen Höfen habe Lidl darüber hinaus eingestellt. Allerdings will der Discounter nicht alle niederländischen oder holländischen Eier unter Generalverdacht stellen.

Links zum Thema Kommentar: Glauben oder verzichten

Unternehmenssprecher Koehler: „Bei unauffälliger Beprobung sehen wir keinen Anlass, Ware kategorisch aus dem Verkauf zu nehmen.“ Grundsätzlich könne jeder Kunde gekaufte Lebensmittel ohne Angabe von Gründen und auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgeben.

Das Landratsamt Görlitz verweist auf eine Einschätzung des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR). Demnach bestehe bei einer Fipronil-Konzentration bis 0,72 Milligramm pro Kilo Ei weder für Kleinkinder noch für Erwachsene eine Gesundheitsgefährdung. Die in der Packstelle in Thüringen gefundenen Eier hätten diesen Wert unterschritten. Für Fipronil gibt es keinen gesetzlich zulässigen Grenzwert. Die Nachweisgrenze liegt bei 0,005 Milligramm/Kilo. Belastete Eier sind als Lebensmittel nicht verkehrsfähig

zur Startseite