NKD zieht nach Rauschwalde Der Räumungsverkauf in der Berliner Straße endet am 20. Januar. Bis zum Neustart dauert es aber noch eine Zeit.

Alles muss raus: Der Bekleidungshändler NKD verlässt nach mehr als zehn Jahren die untere Berliner Straße. © nikolaischmidt.de

Gelbe und rote Plakate in den Schaufenstern verkünden den Räumungsverkauf – und das nahe Ende: Nur noch bis 20. Januar ist der Bekleidungshändler NKD in der unteren Berliner Straße zu finden, gleich neben der Sparkasse. Mitte März, so heißt es dort, eröffnet NKD seine neue Filiale in der Reichenbacher Straße 53-55.

Die Hausnummer freilich sagt fast keinem Kunden etwas. Gemeint ist das florierende kleine Gewerbegebiet in Rauschwalde, in dem sich in den vergangenen Jahren unter anderem Lidl und der dm-Drogeriemarkt angesiedelt haben. Dort gibt es nur noch eine freie Gewerbefläche: Direkt neben dm. Genau dort will nun NKD einziehen. Vor Ort in Rauschwalde deutet noch kein Schild darauf hin. Nur ein Bauzaun und, daran befestigt, die Werbeplane eines hiesigen Bauunternehmens künden davon, dass etwas passiert – und frische Fuß- und Fahrzeugspuren im Schnee, die direkt zum Eingang des leeren Ladens führen.

NKD-Pressesprecher Jörg Roßberg will den in der Berliner Straße ausgehängten Eröffnungstermin nicht bestätigen. „Der genaue Termin steht leider noch nicht fest. Allerdings fassen wir Ende März/Anfang April fest ins Auge“, erklärt er. Dann werde es auch eine Feier geben: „Wir planen einiges. Aber noch wird nichts verraten.“ Als Grund für den Umzug nennt er die Parkplatzsituation: In der Berliner Straße können die Kunden nicht vor dem Laden parken, in Rauschwalde schon – wenn etwas frei ist. Unter der Hand heißt es, der Vermieter in der Berliner Straße habe den auslaufenden Mietvertrag nicht verlängert. Dazu will Roßberg nichts sagen: „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zu vertraglichen Details niemals Auskunft geben.“

Mit dem Umzug verlässt NKD das Stadtzentrum und begibt sich an den Stadtrand. Eine sinnvolle Entscheidung? „Wir haben in der Vergangenheit ganz unterschiedliche Erfahrungen mit dem Thema Zentral- und Stadtrandlage gemacht“, sagt Roßberg. In Görlitz glaube sein Unternehmen an den neu gewählten Standort, weil es dort schon jetzt viele Einzelgeschäfte gibt und zahlreiche Kunden dort einkaufen. Von diesem Kuchen will NKD auch etwas abhaben. Den Betreibern des kleinen Gewerbegebietes kommt das ganz recht: Sie hatten sich für die letzte freie Fläche schon immer ein Bekleidungsgeschäft gewünscht.

Abgesehen von der Lage soll sich für die Kunden nur eines verändern: „Die Fläche wird sich von 445 auf 358 Quadratmeter verkleinern“, sagt Roßberg. Im Interesse der Kundschaft werde sich das Sortiment aber trotzdem nicht verändern. Anders gesagt: Die gleiche Ware soll auf engerem Raum angeboten werden. Die fünf Mitarbeiter ziehen alle mit um. Und die neue Filiale soll schöner sein als die Alte: „Wir planen eine neue Ladeneinrichtung und hochwertige LED-Beleuchtung“, so Roßberg.

In der Berliner Straße war NKD seit Mai 2006 zu finden, also über zehn Jahre. Ob es in Rauschwalde am Ende auch zehn Jahre werden, weiß derzeit freilich noch keiner. „Wir bleiben längerfristig“, sagt Roßberg. Was das heißt, verrät er nicht. Nur so viel: „Die Laufzeit unserer Mietverträge bewegt sich eher selten über fünf Jahre.“

