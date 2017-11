NKD eröffnet wieder ein Innenstadtgeschäft in Görlitz Nach dem Wegzug von der Berliner Straße ist der Modeanbieter nun in der Straßburgpassage zu finden.

Die Straßburgpassage Montagvormittag: NKD hat offiziell geöffnet und lockt zum Start erst einmal mit Rabatten. Neben dem Standort Passage hat NKD einen zweiten Laden in Rauschwalde. © Pawel Sosnowski

Görlitz. NKD lockt in der Straßburgpassage mit Rabatt. 20 Prozent auf alles, verkünden die grünen Schilder. Entsprechend groß ist der Andrang am Montagvormittag. Der Modeanbieter NKD steht für eine der jüngsten Veränderungen in der Straßburgpassage. Nach 21 Jahren hatte der Modesalon Christin geschlossen. In die Räumlichkeiten zog das Geschäft Daily Milk ein. In dessen Geschäft ist inzwischen Bogdan Förster mit dem Unternehmen Uhren-Goeldner eingezogen.

NKD wiederum hatte im Januar dieses Jahres mit dem Ausverkauf an der Berliner Straße begonnen. Das Unternehmen hatte sein Geschäft direkt neben der Sparkasse. Zunächst erfolgte der Umzug in das Gewerbegebiet nach Rauschwalde. In die Berliner Straße zog derweil Depot ein. NKD hatte seinen Wechsel unter anderem damit begründet, dass es zu wenige Parkplätze in der Gegend gibt. Relativ überraschend folgte dann die Ankündigung, dass NKD auch in die Straßburgpassage ziehen wolle. Mit der Filiale in Rauschwalde gibt es nun eine zweite in Görlitz. Das Geschäft hat eine Verkaufsfläche von 265 Quadratmetern. „Wir sind sehr froh, dass wir die Räume wieder beleben konnten“, sagt Straßburgpassagenmanager Tobias Heid. Für NKD wurden mehrere Räume zusammengelegt, um eine entsprechende Fläche anbieten zu können. „Die Mieter ringsum in der Passage sind mit dem neuen Angebot ebenfalls sehr zufrieden“, sagt Tobias Heid. Er habe ein gutes Gefühl, dass NKD dauerhaft in der Passage bleiben werde, so der Manager der Einkaufsmeile. Dass überhaupt eine so große Filiale in der Passage entstehen konnte, dafür waren umfangreiche Sanierungsarbeiten notwendig. Unter anderem wurden Stahlbetondecken eingebaut, die Sprinkler- und die Lüftungsanlage angepasst. Außerdem nutzt NKD Räume an der Berliner Straße 33 als Lager. Ob der Neuzugang an der Berliner Straße Auswirkungen auf NKD in Rauschwalde hat, ist derzeit noch nicht bekannt.

