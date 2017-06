Njepilahof pflegt Zusammenarbeit mit alten und behinderten Menschen Ein solches Ehrenamt gibt es eher selten. Doch den Frauen vom Förderverein aus Rohne macht es Spaß, sich dieser Aufgabe zu widmen.

Der Njepilahof pflegt Zusammenarbeit mit behinderten und alten Menschen – wie etwa hier bei einem gemeinsamen Essen. Foto: Jost Schmidtchen © jost schmidtchen

Der Förderverein Njepilahof Rohne will alten und behinderten Menschen den sorbischen bäuerlichen Alltag der Vergangenheit erlebbar machen. Deswegen arbeitet der Verein mit dem BWS Behindertenwerk in Spremberg und mit der Residenz „Goldener Herbst“ des Familienunternehmens Kunze in Weißwasser zusammen.

Der Vorsitzende Manfred Nickel erklärt, dass der Verein auch Menschen mit Behinderung offen steht, damit sie die Möglichkeit haben, das sorbische Leben und Brauchtum kennenzulernen. Es seien vor allem die Frauen des Vereins, die sich in ihren sorbischen Trachten gemeinsam mit dem Betreuerpersonal um das Wohl der Gäste aus dem Behindertenwerk kümmern – sei es beim Ostereiermalen oder beim Backen von Plinzen. Die schmecken den Gästen besonders gut. Die Besuche werden auch genutzt, um den historischen Hof kennenzulernen. Wohnhaus, Backhaus, Bienenhaus, Njepilaacker, Geräteschuppen und Sorbische Stube gehören dazu.

Die Zusammenarbeit mit dem BWS wurde vor über vier Jahren von Seiten des Fördervereins angestoßen. „Unsere Vereinsmitglieder gestalten so einen Tag für die Behinderten gern. Sie wissen sich darauf einzustellen und sind immer gut vorbereitet“, sagt Manfred Nickel. Eric Höhna, Sprecher des BWS, sagt: „Solche Angebote dienen dazu, neue Möglichkeiten der Freizeitbeschäftigung für die von uns betreuten Menschen über die eigenen Einrichtungen hinaus zu nutzen.“ Für sie sei das Erholung vom oft stressigen Arbeitstag. Im BWS gehen laut Höhna Menschen mit Beeinträchtigungen einer hochwertigen Arbeit nach, entsprechend ihren Neigungen und Möglichkeiten. Über 160 behinderte Menschen haben hier laut Webseite der BWS ihr Zuhause gefunden. „Da werden Angebote wie die des Njepilahofes gern angenommen“, Höhna. Die Kollegen vom Arbeitsplatz seien auch Freunde, mit denen man gerne seinen Feierabend und einige gemeinsame Stunden verbringe.

Etwas anders sieht die Zusammenarbeit mit der Residenz „Goldener Herbst“ aus. Diese besteht sogar schon länger als die Zusammenarbeit mit dem BWS. Im „Goldenen Herbst“ findet die Gemeinsamkeit mit den Heimbewohnern in der Altersresidenz statt. „Schon seit vielen Jahren bestehen die Kontakte“, sagt Heimleiterin Anja Kunze und freut sich. „Die werden von unseren Bewohnern gern angenommen“. Das habe gute Gründe. Die Sorbinnen vom Njepilahof kommen in ihren Trachten und die Bewohner der Residenz „Goldener Herbst“ stammen meist selbst aus den sorbischen Dörfern rund um Weißwasser.

Im Alter sich die Bewohner, dass es Menschen wie die Mitglieder vom Njepilahof-Förderverein gebe, die ihnen die Erinnerungen an das eigene sorbische Leben von einst, an die sorbische Sprache und Kultur nahebringen. Die haben viele der heutigen Heimbewohner damals selbst gelebt. Deshalb sind auch persönliche Erinnerungen daran verknüpft. Und so macht ihnen beispielsweise das gemeinsame Singen der sorbischen Lieder große Freude. Kenntnisse in der sorbischen Sprache haben viele von ihnen in das Altersheim mitgebracht. Somit lebt in der Residenz „Goldener Herbst“ die eigene sorbische Lebensbiografie in den Heimbewohnern wieder auf – und das alles dank dem ehrenamtlichen Engagment des Vereins.

www.njepila-hof-rohne.de

zur Startseite