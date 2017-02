Njepila-Hof sucht Mitglieder Der Verein in Rohne blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Doch für seine Zukunft muss er ein großes Problem lösen.

Archivbild: Für das im September 2016 wurde die Eingangspforte des Njepilahofs in Rohne geschmückt. Die Vereinsmitglieder präsentierten sich dafür natürlich in Trachten. © Jost Schmidtchen

Rohne. Die Vereinsmitglieder des Njepila-Hofs in Rohne haben in diesem Jahr viel vor. Zumindest wenn sie alles abhaken wollen, was Manfred Nickel, der Vorsitzende, auf seiner Liste notiert hat. Die Brauchtumsscheune, der Erntewagen und das Erntegut sollen gesichert werden. Dazu kommen die weitere Arbeit am Webstuhl, die Organisation von Projekttagen, die Pflege der Partnerschaften mit polnischen und tschechischen Kontakten, die Weiterführung des Lehrbienenstandes und das Sammeln, Pflegen und Aufarbeiten der Schleifer Tracht sowie historischer landwirtschaftlicher Geräte. „Wir wollen sie beschriften und beschreiben. Es geht um das Inventari-sieren, um das Erfassen aller Geräte. Das ist eine langfristige Aufgabe“, so Nickel.

Die wichtigste und zugleich schwierigste Aufgabe ist aber eine andere: neue Mitglieder finden. Denn nur so kann der Verein auf Dauer weiterleben. Zwar gibt es immer wieder viele fleißige Helfer. Doch der Verein braucht vor allem Verantwortungsträger. „Wir haben für die zukünftige Leitung noch keine Lösung“, sagt der Vereinsvorsitzende bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag.

Und die zukünftigen Verantwortlichen sollten sich natürlich mit den sorbischen Traditionen und Bräuchen identifizieren. Mit einem Schleifer Sorbisch-Wörterbuch weist der Njepila-Hof jetzt eine langfristige sprachliche Grundlage nach. Damit soll der Sorbisch-Kurs weitergeführt werden. „Wir wollen viel damit üben. Aktives Sprechen, auch bei unseren Veranstaltungen und im Alltag, ist uns ganz wichtig“, so Manfred Nickel, der seit der Vereinsgründung 1999 Vorsitzender ist.

Insgesamt 74 Einzelveranstaltungen prägten das vorige Jahr auf dem Hof, darunter zwei Trauungen. Insgesamt kamen voriges Jahr 3 430 Besucher auf den Hof. Sie erlebten 15 große Veranstaltungen. Höhepunkt war der 250. Geburtstag des Rohner Halbbauern und ersten sorbischen Volksschriftstellers Hanzo Njepila-Rowniski (1766-1856). Zugleich wurde das 70-jährige Bestehen der Ortsgruppe Rohne der Domowina gefeiert. Zudem sei die Hofführung verbessert worden und könne jetzt auch komplett in Schleifer Sorbisch stattfinden.

Sehr lebendig verlief das sorbisch-deutsche Mediencamp in den vergangenen Sommerferien. Acht Oberschüler und Gymnasiasten der 5. und 6. Klassen tauchten auf dem Hof ein in die Lebenswelt Hanzo Njepilas.

zur Startseite