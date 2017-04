Njepila-Hof geht der Nachwuchs aus Die Pflege der sorbischen Sprache und Tradition macht sich nicht von allein. In Rohne fehlen vor allem Macher.

Der Verein bei der Jahreshauptversammlung: Ehrenmitglied Günter Hoffmann aus Hoyerswerda (von links), Roland Noack aus Rohne, Petra Schubert aus Schleife, Juliana Kaulfürstowa aus Dresden und Vorsitzender Manfred Nickel aus Rohne. © Kirschke

Der Verein Njepila-Hof Rohne hat sich für das laufende Jahr einiges vorgenommen. So sollen die Brauchtumsscheune, der Erntewagen und das Erntegut gesichert werden. Das Hauptaugenmerk des Vereinsvorsitzenden Manfred Nickel liegt darauf, Nachwuchs zu gewinnen. Denn nur so kann der Verein auf Dauer weiterleben. Zwar gibt es viele Helfer, doch gesucht werden vor allem Verantwortungsträger.

Als weitere wichtige Aufgaben nennt er die nächsten Arbeiten am Webstuhl, die Organisation von Projekttagen oder die Weiterführung der Partnerschaften mit polnischen und tschechischen Kontakten. Außerdem soll der Lehrbienenstand weitergeführt und die Schleifer Tracht gesammelt, gepflegt und aufgearbeitet werden. Letzteres gilt auch für historische landwirtschaftliche Geräte. Getreu dem Leitmotiv im Jahreskreis „Kak to jo bylo‘“ (Wie es einst war) geht es dem Verein um die ursprüngliche Darstellung bäuerlichen Brauchtums. Sie soll so authentisch und lebendig wie möglich sein.

Darüber hinaus bildet die Pflege der Sprache einen Schwerpunkt. Mit dem Schleifer Sorbisch-Wörterbuch „1000 Slepjanske slowa“ hat der Verein eine Grundlage dafür. „Ziel ist es, mit dem Wörterbuch unseren Sorbisch-Kurs weiterzuführen. Wir wollen viel damit üben. Aktives Sprechen, auch bei unseren Veranstaltungen und im Alltag, ist uns wichtig“, sagt Nickel.

Insgesamt kamen voriges Jahr 3 430 Besucher auf den Njepila-Hof. Höhepunkt war der 250. Geburtstag des ersten sorbischen Volksschriftstellers Hanzo Njepila-Rowniski, der 1856 in Rohne verstarb. Diesem Jubiläum widmete der Verein im September sein Hoffest. Zugleich feierte er das 70-jährige Bestehen der Ortsgruppe Rohne der Domowina.

Auch das sorbisch-deutsche Mediencamp in den Sommerferien im Juli 2016 stand ganz im Zeichen von Hanzo Njepila-Rowniski. Acht Oberschüler und Gymnasiasten der 5. und 6. Klassen im Njepila-Hof wandelten auf dessen Spuren und erstellten mit Hilfe von Organisatorin Juliana Kaulfürstowa eine DVD mit einer szenischen Dokumentation zu diesem Thema. Die Schüler spielten darin Szenen aus Njepilas Leben nach. Es ging um die Feldarbeit, um das Dengeln der Sense, um die Arbeit auf dem Hof. In der Sorbischen Stube bereiteten sie Speisen zu und sangen zusammen. In der „Komorka“ (Kammer) empfanden sie nach, wie Njepila einst schrieb und betete. Hier flossen Originaltexte der Handschriften Njepilas mit ein in die entstehende szenische Dokumentation. Zum Einsatz kam das neuartige moderne Prinzip der „360-Grad-Kamera“. An solche Projekte, so Manfred Nickel, will der Verein anknüpfen. Die Zusammenarbeit mit Kindergärten, Grundschule, Oberschule und Gymnasium liegt ihm am Herzen.

Der Verein hat zudem viele Führungen für Reisegruppen angeboten. Dafür engagierten sich vor allem Manfred Richter, Dieter Reddo und Erika Petrick. Auch eine komplette Hofführung in Schleifer Sorbisch wurde zusammengestellt, mit Hilfe von Juliana Kaulfürstowa. Für jede Station gibt es eine Sprach-CD. Das reicht von der Begrüßung des Vorsitzenden über die Führung in der Sorbischen Stube, die Führung im Webstuhlraum und die Führung im Vorhof bis zu den weiteren Stationen Beschreibung landwirtschaftlicher Geräte, Feld und Bienenhaus.

Ständige Herausforderung im vorigen Jahr war zudem die Auslastung der Räume im Hof. Mit Familienfeiern und mit Veranstaltungen gelang dies. „Die Raum-Mieten und die Versorgungseinnahmen brauchen wir dringend, um die Kosten für unsere eigenen Veranstaltungen zu decken“, erläuterte Manfred Nickel und dankte allen Helfern. Derzeit gehören zum Verein 41 Mitglieder.

