Nizza-Steine sollen in Löbau für Sicherheit sorgen Betonpoller, Videoüberwachung und ein Drohnenflugverbot gehören zu den umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen für den Tag der Sachsen.

Mit den sogenannten Nizza-Steinen soll beim Tag der Sachsen in Löbau für Sicherheit gesorgt werden. © Sebastian Kahnert/dpa

In gut zwei Wochen startet der Tag der Sachsen in Löbau. 200 000 Besucher werden dazu erwartet, die meisten zum Festumzug am 3. September. Dann sollen etwa 50 000 Gäste am Straßenrand stehen, schätzen die Veranstalter. Mehr als 450 Vereine und Verbände machen beim Fest in Löbau mit. Über den aktuellen Stand informierten die Veranstalter am Dienstag in einer Pressekonferenz. Dabei wurde deutlich: Das Großaufgebot an Teilnehmern und Besuchern stellt die Organisatoren vor große Herausforderungen, vor allem auch in Sachen Sicherheit. Torsten Schultze, Präsident der Polizeidirektion Görlitz, erklärte, die Polizei wolle den Volksfestcharakter unterstützen, aber auch größtmögliche Sicherheit gewährleisten. Deshalb gilt: In der gesamten Innenstadt wird Fahrverbot herrschen. Auch das Fliegenlassen von Drohnen über dem Stadtgebiet ist nicht erlaubt, betonte Schultze. Taschen- und Rucksackkontrollen sind hingegen nicht flächendeckend vorgesehen, ließ der Präsident der Görlitzer Polizeidirektion wissen.

Wenn es Anhaltspunkte oder einen Verdacht gibt, werden die Sicherheitsleute entsprechende Verdächtige natürlich kontrollieren. Es gibt aber keinerlei Erkenntnisse auf terroristische Angriffe zum Tag der Sachsen in Löbau, so Schultze. Dass es bei derartigen Großveranstaltungen zu Auseinandersetzungen oder auch Diebstählen kommen kann, liege in der Natur der Sache. Auch darauf sei die Polizei vorbereitet und werde reagieren. Anti-Terror-Maßnahmen wird es dennoch geben. Eine davon sind sogenannte Nizza-Steine, die an den Zufahrtsstraßen postiert werden. Dabei handelt es sich um Betonpoller, die Autos am Durchfahren hindern sollen. Zudem wird außerhalb des Zentrums wird ein Lagezentrum aller Einsatzkräfte. Von dort aus soll das Stadtgebiet mit Kameras überwacht werden. Wie das funktioniert, hat sich Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz selbst im Lagezentrum der Polizei in Görlitz angesehen. „Ich fühle mich sicher“, so der OB. „Und das sollte auch für jeden Einwohner und Besucher gelten.“ (szo/rok)

