Nizza-Sperren um den Striezelmarkt Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin reagieren auch in Sachsen die Sicherheitsbehörden und ergreifen Maßnahmen.

Entlang der Seite zur Wilsdruffer Straße wird der Striezelmarkt jetzt durch Fahrzeugsperren abgegrenzt. © Robert Michael

Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin mit zwölf Toten (Live-Blog) reagieren auch in Sachsen die Sicherheitsbehörden und ergreifen Maßnahmen. So werden in Dresden seit Dienstagmorgen Fahrzeugsperren abgeladen und aufgebaut. Außerdem teilte die Polizei mit, auf dem größten Dresdner Weihnachstmarkt die Präsenz zu erhöhen.



Mit den Betonblöcken soll ein unkontrolliertes Einfahren in den Marktbereich wie in Berlin verhindert werden. „Wir haben bislang auf das Aufstellen von Durchfahrtssperren verzichtet. Allerdings hatten wir Vorkehrungen getroffen, um schnell auf eine veränderte Sicherheitslage reagieren zu können“, erklärte Polizeipräsident Horst Kretzschmar (57) die Maßnahme.

Konkrete Hinweise auf Anschläge gebe es laut Kretschmar nicht. Für Dresden gelte allerdings weiterhin eine abstrakte Gefährdungslage. „Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es eine absolute Sicherheit nicht gibt“, so Kretschmar weiter. Nachdem der Striezelmarkt gesichert ist, will die Polizei weitere Märkte prüfen.

Vorgehalten werden auch „Interventionskräfte“, die in einem Ernstfall schnell eingreifen und für Sicherheit sorgen sollen. Diese Eingreifgruppe steht bereit und ist mit einer besonderen Schutzausrüstung sowie Maschinenpistolen ausgestattet.

Die Betonsperren wurden auch im Rahmen der Feierlichkeiten zum 3. Oktober in Dresden eingesetzt. Damals reagierte man auf einen Anschlag in Nizza, wo ein islamistischer Terrorist mit einem Lkw 84 Menschen tötete.

Auch auf anderen Weihnachtsmärkten werden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. In Leipzig werden beispielsweise umgehend die Goethestraße und der Augustusplatz für den Auto- und Straßenbahnverkehr gesperrt. „Wir werden zusammen mit Polizei, Ordnungs- und Marktamt alles dafür tun, dass solche Ereignisse hier nicht geschehen“, sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Auch auf anderen sächsischen Märkten werden die Polizeistreifen verstärkt.

Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) bestätigte, dass die Sicherheitsbehörden in erhöhter Alarmbereitschaft seien. Noch am Vormittag werde sich der Minister mit der sächsischen Polizei über die aktuelle Lage vor allem auf den Weihnachtsmärkten beraten. Zudem soll es eine Bund-Länder-Videokonferenz zu den Ereignissen in Berlin geben. Ulbig wollte sich am Mittag zur aktuellen Sicherheitslage äußern. (fsc/mja/dpa)

zur Startseite