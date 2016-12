Nizza-Sperren an Dresdner Weihnachtsmärkten Nach dem Anschlag in Berlin reagieren auch in Sachsen die Sicherheitsbehörden und ergreifen Maßnahmen. Der Striezelmarkt hat bereits Fahrzeugsperren bekommen. Auch Neumarkt und Augustusmarkt sollen gesichert werden.

Entlang der Seite zur Wilsdruffer Straße wird der Striezelmarkt jetzt durch Fahrzeugsperren abgegrenzt. © Robert Michael

Nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin mit zwölf Toten (Live-Blog) reagieren auch in Sachsen die Sicherheitsbehörden und ergreifen Maßnahmen. So werden in Dresden seit Dienstagmorgen Fahrzeugsperren abgeladen und aufgebaut. Außerdem teilte die Polizei mit, auf dem größten Dresdner Weihnachstmarkt die Präsenz zu erhöhen.



Mit den Betonblöcken soll ein unkontrolliertes Einfahren in den Marktbereich wie in Berlin verhindert werden. „Wir haben bislang auf das Aufstellen von Durchfahrtssperren verzichtet. Allerdings hatten wir Vorkehrungen getroffen, um schnell auf eine veränderte Sicherheitslage reagieren zu können“, erklärte Polizeipräsident Horst Kretzschmar (57) die Maßnahme. „Dies ist eine Maßnahme, die so im Sicherheitskonzept des Striezelmarktes vorgesehen ist“, fügte Rathaussprecher Kai Schulz hinzu.

Konkrete Hinweise auf Anschläge gebe es laut Kretschmar nicht. Für Dresden gelte allerdings weiterhin eine abstrakte Gefährdungslage. „Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es eine absolute Sicherheit nicht gibt“, so Kretzschmar weiter.

Am Nachmittag wurde entschieden, auch den Augustusmarkt auf der Hauptstraße in Dresden-Neustadt mit Fahrzeugsperren zu schützen. Am Jorge-Gomondai-Platz (Richtung Albertplatz) sollen nach SZ-Informationen noch am Dienstag Betonklötze wie am Striezelmarkt aufgestellt werden. Auch der Weihnachtsmarkt an der Frauenkirche wird weiter gesichert: Dabei werden die Kleine Kirchgasse sowie der Salzgasse zwischen Coselpalais und Steakhaus mittels Betonsteinen für den Verkehr komplett gesperrt. Am Freitag wird vor der Frauenkirche wie jedes Jahr eine Christvesper unter freiem Himmel stattfinden. Tausende Gläubige werden dazu erwartet.

Wie reagieren die sächsischen Weihnachtsmärkte? zurück 1 von 12 weiter Sächsische Märkte belieben offen: Sachsens Sicherheitsbehörden haben keine Hinweise auf geplante Terroranschläge im Freistaat. Innenminister Markus Ulbig (CDU) kündigte daher an, dass kein Weihnachtsmärkte geschlossen werde. Allerdings soll es mehr Polizeistreifen geben. „Robuste Streifen“ mit Maschinenpistolen würden an Zufahrtsstraßen eingesetzt und mehr zivile auf den Märkten selbst. Ein Rucksackverbot solle es nicht geben, allerdings sollten Besucher auf sie verzichten. Für kommende Großveranstaltungen vor Weihnachten werde das Sicherheitskonzept angepasst. (dpa/szo) Christvesper am Neumarkt: „Die Weihnachtliche Vesper vor der Frauenkirche am Freitag liegt neben dem Striezelmarkt im Focus unserer Maßnahmen. Deshalb haben wir uns entschlossen, auch in diesem Bereich unseren Einsatz anzupassen“, sagt Polizeipräsident Horst Kretzschmar. Tausende Gläubige werden dazu erwartet. Einen Kontrollbereich, in dem die Polizei jederzeit Taschen- und Personenkontrollen machen kann, wird es nicht geben. Am Dienstag wurden Betonelemente an verschiedenen Zufahrtsstellen zum Neumarkt aufgestellt. Die Kleine Kirchgasse sowie die Salzgasse zwischen Coselpalais und Steakhaus ist für den Fahrverkehr komplett gesperrt. Der Zugang zum Bereich des Neumarktes ist für Fußgänger uneingeschränkt möglich. Striezelmarkt in Dresden: Der inzwischen rundum mit Betonklötzen gegen Fahrzeuge gesicherte Markt wird regulär bis 24.12. geöffnet. Allerdings wird er Betrieb auf dem Weihnachtsmarkt am Mittwoch (21.12.) kurz unterbrochen, wenn es um 19 Uhr ein Friedensgebet in der Kreuzkirche am Altmarkt geben wird, zu dem Dresdens OB einlädt. Die Beleuchtung der Fichte, des Schwibbogens und der Herrenhuter Sterne wird ausgeschalten, die restliche Beleuchtung wird gedimmt, die Musik ist aus und das Bühnenprogramm unterbrochen. Danach ist der Markt regulär bis 21 Uhr geöffnet. (szo) Augustusmarkt in Dresden-Neustadt: Der Weihnachtsmarkt entlang der Hauptstraße soll wie der Striezelmarkt ebenfalls mit Betonelementen gegen eindringende Fahrzeuge gesichert werden. Dafür sollen noch am Dienstag Elemente am Jorge-Gomondai-Platz (aus Richtung Albertplatz) aufgestellt werden. Das Sicherheitspersonal wurde nach Angaben des Betreibers bereits verdreifacht, allerdings bereits kurz nach der Eröffnung des Marktes. Wegen des Anschlages in Berlin seien weitere Sicherheitsmaßnahmen aber nicht geplant. (dpa) Dresdner Winterlichter Prager Straße: Auf dem Weihnachtsmarkt zwischen Hauptbahnhof und Dr. Külz Ring werden aus Respekt vor den Opfern des gestrigen Anschlags auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin am heutigen Dienstag keine Weihnachtslieder abgespielt, teilte der Betreiber mit. Aber nicht nur die Beschallung fällt aus: Auch der halbstündlich angeschaltete Baum auf dem Markt geht heute nicht in Betrieb. Der Markt selber bleibe geöffnet. (SZ) Advent auf dem Neumarkt: Keine Änderungen soll es dagegen auf dem Neumarkt geben. „Unser Markt ist ein offener Markt, wir können da keine Securitys mit Kalaschnikows hinstellen“, sagt Peggy Schindler. Sie leitet die Agentur „Neuland-Zeitreisen“, die den Markt an der Frauenkirche organisiert. Straßensperrungen lasse der Neumarkt nicht zu, Hotels und Gaststätten müssten beliefert werden. „Und als privater Veranstalter können wir das ohnehin nicht bewerkstelligen“, so Schindler mit Blick auf die Sperren am Striezelmarkt. (SZ) Weihnachtsmarkt Meißen: Der Meißner Gewerbeverein hat als Veranstalter des Weihnachtsmarktes sofort gehandelt. Nach Angaben von Markt-Organisator Peter Görig sei mit Ordnungsamt und Polizei am Morgen die Gefahrenlage analysiert worden. Für die Meißner Weihnacht gelte ein ähnliches Sicherheitskonzept wie für das Weinfest. Es gehe vor allem darum, die Händler und alle Beteiligten zu sensibilisieren. Sie sollten wissen, wie Ernstfall zu handeln und wer zu alarmieren ist. Durch die Enge der Gassen in der Altstadt wird die Gefahr einer ähnlichen Terrortat wie in Berlin allerdings deutlich gemindert. (SZ/pa) Canalettomarkt Pirna: In Pirna werden wegen des Anschlags in Berlin zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen auf dem Canalettomarkt getroffen. Laut Polizei-Sprecherin Jana Ulbricht wurde eine mobile Wache auf dem Markt eingerichtet, die zunächst bis einschließlich 23. Dezember präsent sei. „Nach Weihnachten werden wir die Lage dann noch einmal neu betrachten“, so Ulbricht. Zusätzlich seien mobile Streifen in der Altstadt unterwegs. Zu Betonsperren wie in Dresden werde es nicht kommen. (SZ/nr) Leipziger Weihnachtsmarkt: Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag in Berlin verstärkt die Stadt Leipzig die Sicherheitsmaßnahmen auf ihrem Weihnachtsmarkt. Eine Zufahrtsstraße und der Augustusplatz im Zentrum seien für den Auto- und Straßenbahnverkehr gesperrt worden, teilte die Stadt mit. Der Markt bleibe bis auf weiteres geöffnet, die Polizei werde ihre Streifen allerdings auch in der restlichen City ausweiten. (dpa) Weihnachtsmarkt Annaberg-Buchholz: In Annaberg-Buchholz soll der Opfer des Anschlags in Berlin mit einer Schweigeminute gedacht werden. Oberbürgermeister Rolf Schmidt kündigte am Dienstag für 18 Uhr eine Gedenkminute auf dem Weihnachtsmarkt für die Opfer an. Wie die Stadt mitteilte, solle anschließend die Musik nicht mehr angestellt werden. Am Rathaus werde Trauerbeflaggung angebracht. Der Weihnachtsmarkt soll wie geplant bis zum Freitag fortgeführt werden. (dpa) Chemnitzer Weihnachtsmarkt und Erzgebirge: Die Polizeidirektion Chemnitz hat ihre Präsenz auf den Weihnachtsmärkten der Region zum Teil massiv verstärkt. Wie eine Sprecherin mitteilte, patrouillieren Beamte auch mit Schutzwesten und Maschinenpistolen. Auf dem Weihnachtsmarkt der Stadt Chemnitz sei dies bereits am Montagabend geschehen. Die Maßnahme gelte für die verbleibende Dauer der Märkte. Die Polizeidirektion Chemnitz ist zuständig für die Stadt Chemnitz sowie die Landkreise Mittelsachsen und Erzgebirgskreis. (dpa) Zwickauer Weihnachtsmarkt: Der Weihnachtsmarkt in Zwickau bleibt stumm. Aus Anteilnahme gegenüber den Opfern und ihren Familien werde es am Dienstag keine Musik und kein Bühnenprogramm geben, teilte die für die Organisation zuständige Gesellschaft Kultour Z. auf ihrer Internetseite mit. Auf der Bühne würden zwölf Kerzen zum Gedenken an die zwölf Toten der Amokfahrt auf dem Berliner Weihnachtsmarkt aufgestellt. Die Händler wurden gebeten, aus Solidarität ebenfalls eine Kerze aufzustellen. (dpa)

Vorgehalten werden auch „Interventionskräfte“, die in einem Ernstfall schnell eingreifen und für Sicherheit sorgen sollen. Diese Eingreifgruppe steht bereit und ist mit einer besonderen Schutzausrüstung sowie Maschinenpistolen ausgestattet.

Die Betonsperren wurden auch im Rahmen der Feierlichkeiten zum 3. Oktober in Dresden eingesetzt. Damals reagierte man auf einen Anschlag in Nizza, wo ein islamistischer Terrorist mit einem Lkw 84 Menschen tötete.

Auch auf anderen Weihnachtsmärkten werden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. In Leipzig werden beispielsweise umgehend die Goethestraße und der Augustusplatz für den Auto- und Straßenbahnverkehr gesperrt. „Wir werden zusammen mit Polizei, Ordnungs- und Marktamt alles dafür tun, dass solche Ereignisse hier nicht geschehen“, sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Auch auf anderen noch geöffneten sächsischen Märkten werden die Polizeistreifen verstärkt.

Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) bestätigte, dass die Sicherheitsbehörden in erhöhter Alarmbereitschaft seien. Noch am Vormittag werde sich der Minister mit der sächsischen Polizei über die aktuelle Lage vor allem auf den Weihnachtsmärkten beraten. Zudem soll es eine Bund-Länder-Videokonferenz zu den Ereignissen in Berlin geben. Ulbig wollte sich am Mittag zur aktuellen Sicherheitslage äußern. (fsc/mja/dpa)

