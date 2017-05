Nixenwahl fällt aus Da es nur eine Bewerberin für das Amt gibt, wird die Nachfolge von Marie-Luise I. anders geregelt.

Interessentinnen gab es mehrere, doch am Ende hat sich nur eine junge Frau getraut: Für die zweijährige Amtszeit als Strehlaer Nixe ist nach Angaben der Stadtverwaltung bis zum 30. April eine Bewerbung eingegangen, so Strehlas Hauptamtsleiterin Martina Knichale. Um wen es sich handelt, will die Stadt erst am 24. Juni bekannt geben. An dem Sonnabend findet in Strehla das Nixenfest statt, bei dem die Nachfolgerin von Marie Luise Weber gekürt wird. Die Strehlaerin begleitet seit 2012 das Amt der Nixe und hatte bereits angekündigt, dieses Jahr nicht erneut zu kandidieren.

Damit gibt es wieder keine Nixenwahl in Strehla. Eine solche hätte stattgefunden, wenn sich mehrere Bewerberinnen für das Ehrenamt gemeldet hätten. Die letzte Nixenwahl hatte es 2008 gegeben.

Die Strehlaer Nixe repräsentiert als Maskottchen die Stadt bei etwa einem Dutzend öffentlicher Anlässe im Jahr. Voraussetzung für das Amt sind der Hauptwohnsitz in Strehla, ein attraktives Äußeres, gute Manieren und Kenntnisse über die Stadt. Ein Autohaus stellt der Nixe zudem für ihre Amtszeit einen Kleinwagen zur Verfügung. (SZ/ewe)

