Nixenbad öffnet am Montag Ab 10 Uhr startet die Badesaison im Strehlaer Freibad.

Das Strehlaer Nixenbad öffnet am Montag. © Sebastian Schultz

Wer schon an diesem Wochenende in Strehla ins Freibad gehen möchte, wird noch auf verschlossene Türen treffen: Die Badesaison beginnt nach Auskunft der Stadtverwaltung regulär am 15. Mai – also am Montag. Ab 10 Uhr ist das Nixenbad dann wieder für das Publikum geöffnet.

Der Saisonbetrieb im Freibad samt angeschlossenem Campingplatz dauert dann wieder bis 15. September. (SZ)

Auszug aus den Preisen: Einzelticket Erwachsene 2,60 Euro, Personen im Alter zwischen drei und 16 Jahren und Schüler mit Schülerausweis 1,00 Euro; Zehnerkarte Erwachsene 21 Euro, Kinder 8 Euro; Öffnungszeiten wetterabhängig, regulär 10 bis 18 Uhr, zwischen Anfang Mai und Ende August abends bis 20 Uhr.

