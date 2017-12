Nix mit schnellem Internet Die Telekom versprach Breitband in Heidenau bis zum Jahresende. Doch nun ist nicht nur der Bürgermeister „maximal angeödet“.

© dpa

Heidenau. Irgendwie hatten sich die Heidenauer Weihnachten anders vorgestellt. Jedenfalls was die Geschwindigkeit ihres Internets betrifft. Im Sommer hatte die Telekom den Einwohnern das schnelle Internet bis Jahresende versprochen. Erste Zweifel kamen auf, als die Arbeiten stoppten. Nun sagt die Telekom: „Ein verbindlicher Inbetriebnahme-Termin kann aktuell noch nicht benannt werden.“ Woran es direkt liegt, weiß auch keiner. Die Verteilerkästen seien alle komplett, sagt die Stadt. Die Telekom spricht von Verzug des Netzwerklieferanten. Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU) sagt, es fehle nur noch daran, auf den berühmten Knopf zu drücken. Bis dahin bleibe ihm nur, die Telekom aufzufordern, das schnellstmöglich zu tun. Man sage ihm zwar, die Telekom sei dran und es dauere nicht mehr lange. Opitz sei selbst heiß auf das schnelle Internet. Wohl auch, weil er werbewirksam im Sommer den Baustart der Telekom begleitet hatte. Nun entschuldigt er sich fast für die Telekom und sagt: „Es tut mir leid.“ Dabei ist weder er noch die Stadt Heidenau dran schuld.

Erfolgsmeldungen von Vodafone





Vodafone hingegen vermeldet für Heidenau einen Erfolg nach dem anderen. Erst waren es im Kabelnetz bis zu 500 Megabit pro Sekunde, dann für die Mobilfunkkunden Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/sec. Für Großsedlitzer klingt das wie ein Märchen. Einigen von ihnen nützt nämlich auch der Telekom-Ausbau, wenn denn irgendwann auf den Knopf gedrückt wird, auch nicht viel. Bei ihnen sind technisch bedingt nur 30 bis 45 Mbit/sec verfügbar, gefördert wird der Ausbau auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde, beim Hochladen auf bis zu 40, aber nur dort, wo weniger als 30 Mbit anliegen. Sie unken schon, dass sie lieber eine Flaschenpost schicken als ins Internet gehen. Andere sprechen von Surfgeschwindigkeiten, die der Schnelligkeit einer Brieftaube ähneln.

Einige überlegen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Wie das funktionieren kann, ist offen. Die Stadt erhielt zwar Fördermittel für die Erschließung der bisher nicht berücksichtigten Gebiete, doch auch sie weiß noch nicht, wie das technisch funktionieren soll. Opitz will Glasfaser bis in jedes Haus – jedenfalls fürs Rathaus und für Schulen. Bei Schulen soll es eine Förderung geben. Den Großsedlitzern empfiehlt er, sich noch mal an die Telekom zu wenden. Er sei derzeit „maximal angeödet“.

zur Startseite