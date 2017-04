Nitratgehalt liegt in der Norm Der Verband untersucht regelmäßig das Wasser, das aus den Leitungen fließt.

Das Wasser, das aus den Waldheimer Hähnen fließt, kommt aus der Jahna, dem Flemming und dem Gebersbach. © Symbolfoto: dpa

Nitrat im Wasser ist momentan ein heiß diskutiertes Thema. Ursache ist die flächendeckende und scheinbar maßlose Überdüngung durch die Landwirtschaft. Deshalb erkundigte sich Stadtrat Dieter Hentschel (Die Linke), wie hoch die Belastung in der Region Waldheim ist. „In der Norm“, so die Antwort von Bürgermeister Steffen Ernst (FDP).

Viermal pro Jahr führe der Wasserverband an der Anton-Günther-Straße, der Hainichener Straße, in Heiligenborn und bei der Beiersdorf Manufacturing (Florena) bakteriologische Untersuchungen durch. Dazu gehöre auch ein Test der Nitratbelastung. Diese liege bei 35 Milligramm pro Liter Wasser. Der Grenzwert sei 50 Milligramm pro Liter. Dazu komme noch eine Beprobung durch das Gesundheitsamt. Im Wasserwerk an der Gebersbacher Straße seien es 34 Milliliter pro Liter. Das Wasser, das aus den Waldheimer Hähnen fließt, kommt aus der Jahna, dem Flemming und dem Gebersbach. (DA/rt)

zur Startseite