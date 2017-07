„Nitrate sind nicht das Problem“ Sowag-Geschäftsführer Michael Kuba über Sorgen um Schadstoffe im Trinkwasser und den Grundwasserspiegel.

Michael Kuba ist Technischer Geschäftsführer der Süd-Oberlausitzer Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungs- GmbH (Sowag). © Rafael Sampedro

Die Sorge um gutes und erschwingliches Trinkwasser treibt derzeit Deutschland um. Auch bei der Verbandsversammlung des größten Wasserversorgers im Südkreis, der Sowag, war diese Frage Thema:

Herr Kuba, Deutschland diskutiert aktuell darüber, dass zu große Nitratbelastung bald die Trinkwasserpreise steigen lassen wird. Ist das so?

Nitrate sind bei uns nicht das Problem. Wir haben nur bei einem der 150 Brunnen den Fall, dass der Grenzwert von 50 Milligramm überschritten wird: in Leutersdorf an der Neuen Sorge. Dieser Brunnen, der zehn bis 15 Einwohner versorgt und am Spitzberg liegt, weist immer mal wieder eine leichte Erhöhung etwa auf einem Wert von 53 Milligramm je Liter auf. Deshalb werden wir hier im nächsten Jahr eine Nitrateliminierungsanlage einbauen, damit es keine Probleme mehr gibt.

Es hieß, solche Anlagen einzurichten, sei sehr teuer?

In diesem Fall ist es eine überschaubare Investition von etwa 3000 Euro, aber bei größeren Anlagen kann das sicherlich sehr viel teurer werden. Wir bauen in Leutersdorf eine Art kleine schwarze Box ein, eine Umkehrosmoseanlage, damit der Nitratgehalt wieder stimmt.

Wenn das Problem aus der Landwirtschaft kommt – wäre es da nicht besser, generell etwas zu tun?

Das ist beim Nitrat so eine Sache. Die Auswirkungen beispielsweise von intensiver Landwirtschaft, zeigen sich langfristig. Das, was wir heute messen, kann seine Ursache schon vor vielen Jahren gehabt haben. Genauso lange kann es auch dauern, bis sich ein solcher Wert regeneriert. Es ist also nicht so, dass man mit einem sofortigen Düngestopp gleich spürbar etwas verändern könnte. Aber natürlich kooperieren wir schon seit Jahren mit den Landwirten, um solche Probleme zu verhindern. Um alle Trinkwasserfassungen gibt es drei Schutzzonen. Wenn in solchen Gebieten Landwirtschaft betrieben wird, zahlen wir den Landwirten eine Entschädigung, wenn sie sich an bestimmte Regeln halten. Die Kosten dieser freiwilligen Kooperation hat früher der Staat bezahlt, heute tun wir das als Wasserversorger für mehr Sicherheit.

Große Angst gibt es auch, dass Reste von Arzneimitteln, Pestizide oder Kosmetika das Wasser verunreinigen. Gibt es Grund zur Sorge?

In den Ballungsräumen ist das sicherlich ein ganz anderes Thema, aber hier, im ländlichen Raum bei eher lockerer Besiedlung spielt das keine Rolle. Unser Trinkwasser ist sehr gut, auch, weil es sich fast ausschließlich um Grundwasser handelt, das durch Wald und Gebirge auch gut vor Einflüssen geschützt ist.

Aber gibt es denn noch genug Grundwasser? Vor Jahren hieß es, der Grundwasserspiegel fällt.

In der Tat haben wir vor einigen Jahren auch durch sehr trockene Perioden beobachtet, dass der Grundwasserspiegel gesunken ist. Und bei einzelnen Brunnen ist das sicherlich noch immer zu beobachten. Insgesamt gibt es aus unserer Sicht derzeit aber keine Probleme. Dass Experten sagen, die Oberlausitz wird trockener – durch den Klimawandel – ist uns bewusst. Allerdings haben wir mit Blick auf die Bevölkerungs- und Gewerbeentwicklung seit Jahren keine steigenden Verbräuche zu verzeichnen. Das ist in diesem Fall durchaus als Vorteil für die Wasserversorgung zu sehen.

Ihr großes Leitungsnetz will gepflegt sein. Gibt es derzeit dringende Reparaturarbeiten?

Wir haben jetzt keine Vorhaben, wo es in größerem Ausmaß akuten Handlungsbedarf gibt. In solchen Fällen haben wir ja auch Firmen gebunden, die Havarien beheben. Aber unser Ziel ist es, pro Jahr ein Prozent der Trinkwasserleitungen zu erneuern. Da macht uns derzeit aber der enorme Anstieg der Baukosten und die gute Auslastung der Firmen schwerer als sonst. Einige der Vorhaben werden sich sicherlich verzögern. Bei unserem größten Vorhaben – der Erneuerung des Wasserwerkes in Ebersbach – kommen wir jedoch gut voran. Wir legen hier das Werk in der Reichsstraße still. Im Gegenzug rüsten wir das zweite Ebersbacher Wasserwerk, das sich An der Klunst befindet, so auf, dass es auch dessen Aufgaben übernehmen kann. Das Ganze kostet rund 3 Millionen Euro.

