Nitrat belastet Grundwasser Manche Brunnen sind schon geschlossen worden. Verbraucher müssen sich aber keine Sorgen machen.

Ein Bauer bringt Gülle auf ein Feld auf. Die Überdüngung ist einer der Hauptgründe für steigende Nitratwerte im Grundwasser. © dpa

Pflanzen brauchen Nitrat zum Wachsen. Nimmt ein Mensch zu viel davon auf, kann er an Krebs erkranken. Deshalb hat Trinkwasser einen Nitrat-Grenzwert: Maximal 50 Milligramm pro Liter dürfen es sein.

Im Landkreis wird dieser Wert beim Grundwasser häufig überschritten. Von den 55 Messstellen in Mittelsachsen lagen im vergangenen oder aktuellen Jahr die Werte an 19 Messpunkten über den erlaubten 50 Milligramm. In fünf Fällen wurde sogar doppelt so viel Nitrat pro Liter nachgewiesen.

Dabei gibt es in den Regionen deutliche Unterschiede. An der Jahna liegt der Spitzenwert bei 230 Milligramm pro Liter, in Döbeln sind es 38 Milligramm.

Für die Verbraucher besteht trotzdem kein Grund zur Sorge sagen die Wasserversorger und das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG). Das Trinkwasser erfülle alle vorgegebenen Parameter und könne stets bedenkenlos genutzt und getrunken werden, teilt der Wasserverband Döbeln-Oschatz mit. Der Verbraucher hat in der Regel gar keinen Kontakt zum Grundwasser. Es sei denn, er hat noch einen eigenen Brunnen. „Durch die öffentliche Wasserversorgung wird das Grundwasser in entsprechender Qualität aufbereitet, sodass es den gesetzlichen Auflagen entspricht und keinerlei Grenzwerte überschreitet“, betont Karin Bernhardt, Sprecherin des Landesamtes. Wenn die Nitratgehalte jedoch zu hoch sind, steigen die Aufbereitungskosten, was wiederum höhere Gebühren zur Folge haben kann.

Auch in der Döbelner Region muss investiert werden, um in Zukunft genug Wasser in bester Qualität anbieten zu können. „Bis 2030 werden verschiedene Wasserwerke und Hochbehälter der Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft stillgelegt oder ertüchtigt“, erklärt Geschäftsführer Stephan Baillieu. Um die bestmögliche Grundwasserqualität nutzen zu können, werden außerdem Versorgungsnetze komplett neu strukturiert, Leitungen erneuert. Bisher wurden bereits Brunnen in Mügeln stillgelegt, weil zu viel Nitrat im Grundwasser gemessen wurde. Die Mügelner bekommen ihr Wasser nun aus dem Wasserwerk Malkwitz.

Mehrjährige Auswertungen von Entwicklungstrends der Nitrat-Konzentrationen in Sachsen an allen Flüssen und Seen zeigen mehrheitlich überwiegend signifikant fallende Trends, so Karin Bernhardt. Die schrittweise Verbesserung resultiere aus gezielten Maßnahmen der Bereiche Landwirtschaft und Siedlungswasserwirtschaft, mit dem Ausbau der kommunalen Abwasserbehandlung.

Der Wasserverband Döbeln-Oschatz hat schon vor Jahren mit Landwirten aus der Region Verträge geschlossen, in denen die nachhaltige Reduzierung von Stickstoff-Einträgen geregelt ist. „Es soll weniger Düngemittel verwendet werden beziehungsweise ein Zwischenfruchtanbau erfolgen“, erklärt Stephan Baillieu. Im Gegenzug erhalten die Bauern für Ertragseinbußen Ausgleichszahlungen. Die ansässigen Landwirte würden regelmäßig darauf hingewiesen, wie wichtig ihr Beitrag ist, um die Grundwasserressourcen zu schützen. Der Wasserverband unterstütze zudem die Forschungsvorhaben des LfULG, um herauszufinden, wie der Stickstoff sich im Boden verhält.

Als Ursache für die hohen Nitratwerte gilt die Überdüngung der Böden und Abgase aus Industrie und Verkehr. Laut Bernhardt vom LfULG dauert es zwischen drei und 30 Jahre, bis der Stickstoff im Grundwasser ankommt. Das hänge von der Art des Bodens ab.

Die EU hat Deutschland wegen der steigenden Nitratbelastung des Grundwassers und jahrelanger Untätigkeit bei dessen Schutz verklagt. Zum Beispiel werde zugelassen, dass wesentlich mehr Dünger auf die Äcker gebracht werde, als die Pflanzen überhaupt aufnehmen könnten, so ein zentraler Vorwurf der Kommission. Auch die gesetzlichen Düngepausen von maximal drei Monaten seien viel zu kurz, heißt es in der Klageschrift. Stand der Wissenschaft seien fünf bis sieben Monate. Die Wasserqualität habe sich zudem über Jahre hinweg nicht verbessert, sondern tendenziell sogar verschlechtert. Das könne man so pauschal nicht sagen, meint der Geschäftsführer des Wasserverbands. Die Konzentration einiger Inhaltsstoffe habe sich jedoch verändert. Das liege daran, dass mehr Energiepflanzen angebaut werden und die Massentierhaltung in den vergangenen Jahren zugenommen habe. Der weiterhin hohe Einsatz von Düngemitteln habe dazu geführt, dass mehr Nitrat ins Grundwasser gelangt ist. „Das bleibt nachweislich nicht ohne Folgen für die Trinkwasserqualität“, so Stephan Baillieu.

zur Startseite