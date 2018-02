Nisthöhlen für geflügelte Rückkehrer Früher war der Wiedehopf oft anzutreffen, heute gehört er zu den bedrohten Arten. Im Kreis Bautzen soll sich das bald ändern.

Vogelschützer des Biosphärenreservats Heide- und Teichland wollen dem Wiedehopf Chancen zur Wiederansiedling bieten. © Ruediger Schulz

Guttau. Konzentriert lässt Marko Zischewski seinen Blick entlang der vereinzelten Bäume am Eisenberg bei Guttau schweifen. „Die alte Eiche gefällt ihnen bestimmt. Da können sie gedeckt anfliegen“, sagt der Mitarbeiter der Sächsischen Vogelschutzwarte. Dann ist Muskelkraft gefragt. Bergan stemmen die Biosphärenreservats-Ranger mit den Junior-Rangern einen ausgehöhlten Baumstamm zum ausgesuchten Exemplar. In wenigen Wochen könnte dieser gedeckelte Unterschlupf mit gemütlichen Holzspänen in Inneren vom Wiedehopf schon als Brutquartier bezogen werden. Mit dem Aufbau von zwei Nisthilfen auf dem Eisenberg hat im Kreis Bautzen am Montag ein neues Schutzprojekt für den Vogel mit der markanten Federhaube im Unesco-Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft begonnen. Wie Jan Peper, Referatsleiter Naturschutz und Biotopentwicklung sagte, sollen in diesem Jahr 40 neue Nisthöhlen in der Region aufgestellt werden, um dem Vogel weiter optimale Brut- und Lebensbedingungen zu schaffen. Den ersten, neuen Standort für Brutplätze in diesem Jahr haben die Experten mit Bedacht gewählt. Schließlich wurde der Wiedehopf schon lange am Lehrbienenstand beim Flugstopp beobachtet, wenn er sich leckere Insekten herauspickt. Doch danach zog er bislang weiter, obwohl „diese Vögel trockene und offene Flächen mögen. Im Sommer weiden hier am Südhang die Schafe und halten das Gras kurz. Da können sich wunderbar Insekten tummeln“, erklärt Peper. Für den Wiedehopf seien dies perfekte Lebensbedingungen.

Doch bislang fehlten hier wie an anderen Orten auch geeignete Brutplätze. Der Zugvogel bevorzugt große Buntspechthöhlen, Reisig- oder Steinhaufen und Bretterstapel. Früher fanden sich die Tiere fast am Rand jeder Ortschaft. Die intensive Landwirtschaft und die Braunkohletagebaue vertrieben sie. Bis heute steht der Wiedehopf auf der Roten Liste der Brutvögel.

Zurück kehrt der possierliche Vogel seit einigen Jahren auf die naturnah, wiederhergestellten Bergbaunachfolgelandschaften, auf Truppenübungsplätze, die Heidelandschaften-Schutzzonen im Biosphärenreservat. „Auch in der Gohrischer und der Königsbrücker Heide gibt es Brutpaare“, sagt Marko Zischewski.

Trotzdem muss dem Wiedehopf weiter unter die Flügel gegriffen werden – sozusagen. „Auf einer renaturierten Tagebaufläche und auch hier am Eisenberg fehlt es an Baumhöhlen, wo er brüten kann. Mit den Nisthilfen erleichtern wir ihm die Suche nach einem geeigneten Brutplatz“, sagt Zischewski. Ende März erwartet der 48 Jahre alte Experte die ersten Männchen aus Afrika. Die Weibchen kommen hinterhergeflogen und lassen sich vom „hup-hup-hup“-Ruf ins Nest locken. Spätestens im August fliegen sie schon wieder gen Süden.

Die ersten fünf Bruthöhlen im Heide- und Teichland wurden 2005 in der Nähe von Lohsa aufgestellt. Zwei Jahre später haben die Mitarbeiter der Sächsischen Vogelschutzwarte 13 Brutpaare beringt. Nach deren Zählungen brüteten im vergangenen Jahr bereits 150 Paare in der Region. (dpa)

