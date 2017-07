Nissan stößt durch Geländer Der 29-jährige Fahrer hat sich bei dem Unfall auf der B96 in Ebersbach schwer verletzt. Für die Einsatzkräfte gestaltete sich seine Rettung schwierig.

Die Feuerwehrleute haben mit Unterbaumaterial das Fahrzeug gesichert, damit es nicht weiter abrutschen kann.

Ein schwerer Verkehrsunfall ist am Sonntagabend auf der B96 in Ebersbach passiert. Ein 29-jähriger Fahrer eines Nissan Primera war gegen 20 Uhr von Eibau kommend in Richtung Oppach unterwegs. Auf der Hauptstraße in Ebersbach verlor er aus laut Polizeisprecher Michael Günzel unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto durchbrach ein Geländer und hing mit dem vorderen Teil über der Spree. Der Mann verletzte sich dabei schwer und war im Nissan eingeklemmt.

Die Feuerwehren der Stadt Ebersbach-Neugersdorf rückten mit Rettungsdienst und Notarzt an, um dem Mann zu helfen. „Der Einsatz gestaltete sich schwierig, da das Fahrzeug noch am Geländer hing“, berichtet Stadtwehrleiter Thomas Kriegel. So sicherten die Kameraden das Fahrzeug mit Unterbaumaterial, Rettungszylindern und Seil, um ein Abrutschen zu verhindern. Zudem stellten sie eine Rettungsplattform – ein tragbares Gerüst – in den Fluss, worüber der Notarzt an den eingeklemmten Mann gelangte und die Erstversorgung übernahm. „Aufgrund seiner Verletzungen erfolgte in Absprache mit ihm eine sogenannte Crash-Rettung“, so Kriegel. Mit schwerem Gerät öffneten die Feuerwehrleute so schnell wie möglich die Fahrerseite, trennten beide Türen heraus und entfernten die B-Säule. Anschließend konnte der Fahrer befreit und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Kameraden bauten im Flusslauf eine Ölsperre auf, damit keine Betriebsstoffe ins Gewässer gelangen. Mit Drehleiter und Greifzug zogen die Feuerwehrleute das teilweise über der Spree hängende Auto dann aus dem Geländer. Während der Bergung musste die B96 komplett gesperrt werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 20500 Euro. Die Feuerwehren sind mit 38 Kameraden im Einsatz gewesen, der rund zwei Stunden dauerte. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Görlitz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Viele Schaulustige versammelten sich um den Unfallort, bereiteten laut Kriegel aber keine Probleme. Es seien auch Ersthelfer vor Ort gewesen, die aber nichts ausrichten konnten, so der Stadtwehrleiter. In sozialen Netzwerken machten derweil Gerüchte über ein illegales Straßenrennen die Runde. Dies ließ sie Polizei aber unkommentiert. (szo/tc)

