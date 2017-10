Nissan kracht gegen Mast der Kirnitzschtalbahn

Mehrere Fahrzeugeinbrüche

Freital. In der Nacht zu Mittwoch hat es in Freital mehrere Einbrüche in Autos gegeben. An der Straße Zum Weinberg im Ortsteil Pesterwitz schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe der Fahrertür eines Audi ein und stahlen aus dem Innern eine Geldbörse. Diese wurde im Tagesverlauf an der Straße Am Sportplatz aufgefunden. Es fehlten EC-Karte und Führerschein. An der Freitaler Straße wurden ein VW und ein Audi auf die gleiche Art und Weise demoliert und durchsucht. Einem ersten Überblick nach stahlen die Täter aus dem VW eine Geldbörse. Abschließende Schadensangaben liegen noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.