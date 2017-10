Nissan in Flammen Unbekannte Täter waren am Sonnabend in Freiberg unterwegs und stecken ein Auto in Brand.

© Symbolfoto: dpa

Freiberg. In den Häuersteig wurden am Sonnabend, gegen 21 Uhr, Polizei und Feuerwehr gerufen. Dort brannte ein Pkw Nissan. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand. Der entstandene Schaden an dem Auto wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Ein Brandursachenermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei war im Einsatz. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von Brandstiftung als Brandursache aus.

Zu einer Kollision zwischen zwei Autos kam es ebenfalls am Sonnabend, gegen 21.45 Uhr. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf der Kreuzung Beutlerstraße/Hegelstraße. Die 74-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda fuhr auf der Beutlerstraße und stieß mit einem von links kommenden Pkw VW (Fahrer, 43) zusammen. Eine 64-jährige Insassin im Pkw Skoda wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 4000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

