Nissan gerät auf Brücke ins Schleudern

Fahrraddieb erwischt Görlitz. Die Polizei hat am Sonntagabend einen mutmaßlichen Fahrraddieb in Görlitz vorläufig festgenommen. Beamte der Bundespolizei hatten den polizeibekannten 23-jährigen Polen zuvor im Stadtgebiet kontrolliert. Er führte ein schwarzes Mountainbike und ein längeres Messer bei sich. Ein Drogentest zeigte zudem den Konsum von Amphetaminen an. Die Polizisten stellten das Fahrrad sowie das Messer sicher und nahmen den jungen Mann vorläufig fest. (szo)

Ford Mondeo gestohlen Görlitz. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen weißen Ford Mondeo gestohlen. Der ein Jahr alte Kombi mit dem Kennzeichen BZ-GR 1307 stand an der Christian-Heuck-Straße. Der Zeitwert des Autos wurde mit etwa 30000 Euro beziffert. Die Soko Kfz ermittelt. Nach dem Fahrzeug wird international gefahndet. (szo)

Nissan überschlägt sich Rosenhain. Am Sonntagmorgen fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Nissan auf der B 6 von Löbau in Richtung Görlitz. Vor der Ortslage Rosenhain kam das Fahrzeug auf einer Brücke ins Schleudern, von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro. (szo)

Diebe stehlen DDR-Zweiräder Krauschwitz. Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in zwei Garagen an der Görlitzer Straße in Krauschwitz eingebrochen. Die Täter entwendeten ein Motorrad EMW, Baujahr 1953, ein Moped SR1, ein Motorrad ETZ 251 mit Beiwagen, ein Moped Schwalbe, ein Simson-Roller SR50 sowie diverse Werkzeuge, Kabel und Kupferschrott. Der Stehlschaden wurde mit insgesamt rund 15000 Euro beziffert. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren. (szo)

Hirsch stirbt beiUnfall Weißwasser. Am späten Sonntagabend befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Ford die B 156 von Weißwasser in Richtung Boxberg. Einige Meter vor der Panzerbrücke überquerte ein Hirsch die Fahrbahn und wurde von dem Auto erfasst. Das Tier Hirsch lief weiter auf den linken Fahrbahnrand, kehrt dort um und rannte zurück auf die Straße, wo er mit einem Skoda Oktavia (Fahrer 56) auf der Gegenfahrbahn kollidierte. Das überlebte der Hirsch nicht. Der Skoda des 56-Jährigen war nach dem Crash nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des Sachschadens an den Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt etwa 10000 Euro. (szo)