Nirgendwo hinter Neuhof Ein Teil der Nieskyer Fichtestraße soll zum Schutz der Anwohner umbenannt werden. Doch sie sind nicht begeistert.

Blick auf die Fichtestraße in Niesky © Jens Trenkler

Ein kleiner Brief hat für die Bewohner der Nieskyer Fichtestraße ein großes Nachspiel. Zumindest für jene, deren Häuser versteckt im Wald östlich von Neuhof liegen. Weil ein Zusteller dort eine Adresse nicht finden konnte, hat sich die Post an das Nieskyer Rathaus gewandt. Dort ist Enrico Bachmann seither der Meinung, dass die Häuser im Wald eine neue Adresse erhalten sollten. Der Leiter der Tiefbauverwaltung möchte Klarheit schaffen, im Interesse der Hausbewohner. Denn was wäre, wenn ein Rettungswagen im Ernstfall die Adresse nicht findet? Nieskys Stadtwehrleiter Steffen Block möge den Weg noch kennen. „Aber beim Rettungswagen aus Görlitz bin ich mir nicht so sicher“, sagt Enrico Bachmann. Darum sollen die Häuser östlich von Neuhof bald „Zur Schliefenanlage“ gehören. Genau wie das Umspannwerk und ein weiteres Gehöft.

Doch der Vorstoß stößt bei zwei betroffenen Hausbesitzern nicht auf Zustimmung. Sie haben sich bereits schriftlich an das Rathaus gewandt und sich gegen eine Umbenennung der Straße ausgesprochen, die nur zu einem Teil öffentlich gewidmet ist. Die Betroffenen kritisieren unter anderem, dass ihnen durch den neuen Straßennamen Kosten entstehen. Denn die Adresse muss dann in verschiedenen Dokumenten geändert werden. Im Nieskyer Rathaus ist man sich jedoch einig, dass diese Kosten zumutbar sind. Zumal die Verwaltung den Betroffenen sogar entgegen kommen würde. Für das Ändern von Dokumenten will Niesky keine Gebühren verlangen.

Das letzte Wort haben in der Angelegenheit die Nieskyer Stadträte. „Das ist eine Ermessensentscheidung der Stadt“, erklärt ihnen Enrico Bachmann. Er wirbt aber genau wie seine Kollegin Barbara Giesel mit Nachdruck für eine Umbenennung. „Wir können so die Erreichbarkeit besser lösen“, so die Leiterin für Technische Dienste. Bisher seien die Adressen im Wald nicht zuordenbar. Das bestätigt auch der stellvertretende Oberbürgermeister mit einem Test auf seinem Smartphone. Das Gerät schickt Frank Mrusek zunächst zur Fichtestraße, die südlich der Bahngleise liegt. Es ist ein Umweg, der bei einem Unfall im Wald fatale Folgen haben könnte. Dass ein Bahnübergang den südlichen und den nördlichen Teil der Fichtestraße miteinander verbunden hat, ist lange her.

Die Nieskyer Stadträte sind in den Ausschüssen vor der Sitzung noch etwas unentschlossen. Niemand will gerne gegen den Willen der Anwohner eine Straße umbenennen. „Man macht es ja für die Bürger“, stellt Alexander Pätzold fest. Zugleich können alle der Argumentation Enrico Bachmanns folgen. Wenn Zusteller wie Rettungskräfte zunehmend ortsfremd sind, birgt das Probleme. Und zwar nicht nur nahe Neuhof. Frank Mrusek berichtet, dass Rettungskräfte auch schon an der Tür seines Bruders geklingelt haben, weil sie eine Adresse nicht finden konnten.

Die Sicherheitsbedenken der Stadträte können auch die Hausbesitzer im Wald nachvollziehen. Trotzdem wäre ihnen lieber, sie dürften ihre Adresse behalten. Denn ihre Post, da sind sie sich sicher, wird ihnen auch trotz neuer Anschrift künftig nicht bis an die Haustür geliefert. Mancher Zusteller fürchtet nämlich, er könnte auf dem holprigen und abgelegenen Waldweg stranden. In der Vergangenheit haben die Hausbesitzer daher meist improvisiert und sich die Post an die Arbeitsstelle oder in ein Postfach schicken lassen.

Kommt die Umbenennung der Straße, dann hoffen die Hausbesitzer wenigstens auf mehr Unterstützung beim Flicken der zahlreichen Schlaglöcher. Nicht auf dem ungewidmeten Teil, sondern auf dem gewidmeten. Denn durch die Bauarbeiten am Umspannwerk ist der Weg in den Wald noch beschwerlicher geworden. Nicht nur für Postboten.

