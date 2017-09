Nino de Angelo singt in Hoyerswerda Der Schlagerbarde singt alte Hits und stellt sein neues Album vor. Wem nicht nach Schlager ist, sondern eher nach Party, Eishockey oder Autocross, findet das passende Angebot bestimmt im www.sz-veranstaltungskalender.com. Ein paar Klicks, und man hat die Idee fürs Wochenende.

Endlich: Das verschobene Konzert mit Schlagerstar Nino de Angelo findet am Freitag, ab 19.30 Uhr, in der Hoyerswerdaer Lausitzhalle statt. Die erste Single, die er 1982 als „Nino de Angelo“ auf den Markt brachte, war „Und ein Engel fliegt durch die Nacht“, eine deutschsprachige Coverversion des Liedes „Souvenir“ von OMD (Orchestral Manœuvres in the Dark). Bekannt geworden ist er jedoch erst 1983 mit dem von Drafi Deutscher geschriebenen Titel „Jenseits von Eden“, und so heißt seine aktuelle Konzertreise auch „Mr. Jenseits von Eden Tour“. Den Hit wird’s natürlich geben, aber auch Material von seinem Album „Liebe für immer“, also den gleichnamigen Titel, der auch als Single erschien, und „So lang mein Herz noch schlägt“. Karten kosten knapp 30 Euro.

zur Startseite