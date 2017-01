Tischtennis Nimmt das Unternehmen Klassenerhalt Fahrt auf? Die Damen des Döbelner SV können in Falkenau wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammeln.

Anja Böhle war in der ersten Halbserie die erfolgreichste Döbelnerin, woran sie auch gegen den TSV Falkenau anknüpfen will. © Jörg Schreiber

Die Sachsenliga-Damen des Döbelner SV haben am Sonnabend die Möglichkeit, in das Tabellenmittelfeld vorzustoßen. Dazu müssen sie aber beim TSV Falkenau gewinnen. Im Hinspiel unterlagen sie den Erzgebirgerinnen nur knapp mit 6:8. Damit sind die Chancen auf beide Seiten gleich verteilt. Zudem demonstrierten die früheren Kreisstädterinnen mit einem Remis am vergangenen Spieltag gegen den Tabellenvierten Elbe Dresden II ihre Leistungsstärke. Wenn sie daran anknüpfen können, wird das Unternehmen Klassenerhalt weiter Fahrt aufnehmen.

Der Döbelner SV II hat in der Bezirksklasse Staffel 3 in der ersten Halbserie nur fünf Punkte abgeben müssen – zwei davon zu Hause gegen den SV Fortuna Langenau. Am Wochenende trifft die Mannschaft nun zum zweiten Mal in dieser Saison auf den Tabellensechsten. Eine gute Gelegenheit, um sich für die erlittene Niederlage zu revanchieren.

Der TTC Waldheim hat in der vergangenen Woche gut gespielt, doch am Ende knapp mit 7:9 verloren. Damit vergrößerte sich der Abstand zum Tabellenmittelfeld noch einmal. Er beträgt jetzt nach Minuspunkten sieben Zähler auf den Tabellennachbarn TTVG Oederan-Falkenau III. Und dieser empfängt am Sonnabend die Zschopaustädter wohl schon zum vorgezogenen Endspiel im Kampf um den Klassenerhalt. Denn wenn die Gäste aus Mittelsachsen dieses Duell verlieren, werden sie sich von Relegationsplatz neun kaum noch lösen können.

Gegen Tabellennachbarn geht es auch für den Döbelner SV III in der Bezirksklasse Staffel 3. Und das gleich zweimal an diesem Tag. Der Tabellenvierte trifft sowohl auf den vor ihm liegenden SV Diera als auch auf Verfolger SV Stahl Coswig. Der Rückstand auf den Tabellendritten ist mit fünf Punkten aber schon beträchtlich und die Favoritenrolle liegt aufseiten der Gastgeber. Ähnlich ist die Ausgangslage in Coswig, zumindest mit Blick auf die 5:10-Hinspiel-Niederlage. Allerdings hat das die DSV-Herren nicht davon abgehalten, sich im Gesamtklassement vor den Gastgebern zu platzieren. (DA/jsc)

