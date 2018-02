Nils Prinz von Sachsen geht unter die Schnapsbrenner Nach 17 Jahren übergibt Georg Schenk sein Unternehmen Augustus Rex an den Nachfolger.

Vier Jahre lang hat Georg Schenk nach einen Nachfolger für sein Unternehmen „Augustus Rex“ gesucht. Es ist nicht nur Geschäft, sondern ein Lebenswerk, verlangt einen besonderen Sensus und Expertenwissen. Deshalb war die Suche nicht einfach. Schließlich stand für den Gründer der Ersten Dresdner Spezialitätenbrennerei statt Gewinnmaximierung die Fortführung einer Idee im Vordergrund. Höchste Qualität und Regionalität waren bei der Pflege und Verarbeitung alter Obstsorten immer sein Credo. Nicht umsonst hatte Georg Schenk sein Unternehmen mit der Firmenphilosophie „Nil Nisi Optimorum – Nur vom Besten“ versehen, als er es im Jahr 2001 gründete. Dafür wollte er nun eine Person finden, die seine Brennerei entsprechend weiterführt. Das ist gelungen, lässt Georg Schenk jetzt wissen. Künftig soll Nils Prinz von Sachsen Herzog zu Sachsen die Brennerei in Klotzsche übernehmen und noch 2018 starten. „Durch einen glücklichen Zufall haben wir uns kennen und schätzen gelernt – zuerst menschlich und dann, was ebenso wichtig ist, auch fachlich“, sagt Georg Schenk.

Seit Anfang 2017 arbeiten er und Nils von Sachsen bereits im Hintergrund zusammen. Herr von Sachsen – diese Anredeform reiche ihm aus – sagt Schenk, hat an der Basis angefangen und selbst das Flaschenspülen nicht gescheut. Nils von Sachsen werde so viele Kunden wie möglich, hauptsächlich in Sachsen, besuchen und sich persönlich vorstellen. Das sechsköpfige Team bleibt unverändert erhalten, versichert der scheidende Chef. Auch die Marke und die Produkte von „Augustus Rex“ werden wie gewohnt weitergeführt und ergänzt durch neue Produkte der Marke „Prinz von Sachsen“. (SZ)

