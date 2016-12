Nikolaus vom Markt berührt Im Peter-Adler-Park sind alljährlich Dinge zu erleben, die es andernorts nicht gibt.

Ein ganz besonderer Chor: In der „Liegauer Liederlust“ sind ausschließlich Liegauer Laien-Musiker vereint, die einfach Spaß an der Musik haben. Hörenswert!

Viele Weihnachtswichtel kommen direkt aus Liegau-Augustusbad. Und Sonnabend kam nun sogar ihr Chef in den Peter Adler-Park des Radeberger Ortsteils. Denn hier lockte der nunmehr 7. Liegauer Weihnachtsmarkt. Für einen großen Nikolaus-Schlitten mit dicken Kufen hatte es auch in diesem Jahr zwar nicht gereicht – die erforderliche Schneedecke war nicht zu sehen. Doch immerhin ist ein Mitsubishi-SUV ja auch ein ganz passabler Schlitten. Entgehen lassen wollte sich der Nikolaus den Liegauer Markt aber nicht – schließlich ist er zwar einer der kleinsten, aber eben auch ein ganz besonderer Weihnachtsmarkt. Einer nämlich, den die Liegauer alljährlich selbst bestreiten. Und auch das Epilepsiezentrum Kleinwachau, das ja im Ort ansässig ist, bringt sich kräftig ein – ein wunderbares Klima jedenfalls, das dieser Markt ausstrahlt.

Und auch Hunderte Besucher ließen sich locken. In die Heimatstube und die Bibliothek, wo es Lesungen gab, sie schlenderten über den Markt im Park und griffen dort kräftig bei den Angeboten aus den Kleinwachauer Werkstätten zu. Und zum Naschen gab es auch genug. Dafür haben sich die Vereine des Ortes starkgemacht. Der Liegauer Winzer Andreas Kretschko hatte für diesen besonderen Tag zudem einen besonderen Liegauer Glühwein zubereitet. Nicht nur der Nikolaus war begeistert; so kurz vorm Nikolaustag am 6. Dezember … „Es ist schön zu erleben, wie der Jahreslauf langsam ruhiger und besinnlicher wird“, freute sich auch Radebergs OB Gerhard Lemm. Auch ihn begeistert, „dieses ganz besondere Klima hier“, sagt er. Und tatsächlich, die Liegauer haben auch diesmal wieder ein sehr emotionales Fest auf die Beine gestellt. Generationsübergreifend: Kita-Kinder, Grundschüler, Jugendliche, Eltern und Senioren – alle gemeinsam. Ganz besonders freuten sich die Liegauer über die aktive Mitwirkung der Offiziersschule des Heeres aus Dresden. Die Offiziersschüler ermöglichten den Bewohnern des Epilepsiezentrums – dessen langjähriger Partner sie ja sind – auch in diesem Jahr wieder die Teilnahme an diesem Weihnachtsmarkt. Sie schoben die Rollstühle durchs Festgelände. Und wer genau hinsah, merkte, wie dieses Erlebnis so manche Augen zum Leuchten brachte. In den Rollstühlen und auch auf dem Festplatz. „Über die Jahre sind sehr gute Beziehungen zu den Kleinwachauern entstanden – und die Zeit mit den Bewohnern und Patienten gibt auch unseren Offiziersschülern viel“, kommt Oberst Johannes Derichs sogar ein bisschen ins vorweihnachtliche Schwärmen. „Ich bin sehr glücklich über diese Entwicklung“, freut sich auch Martin Wallmann, der Chef des Epilepsiezentrums, über diese ganz besondere Zusammenarbeit. Dann griff er zum Bogen seines Violoncellos. Denn unter der Leitung des Liegauer Musikers Andreas Zöllner begann ein Chorkonzert – auch das eine Liegauer Besonderheit. Denn hier singen ausschließlich Liegauer Laien. Und das auf einem hörbar hohen Niveau! Es ist eben wirklich ein besonderer Weihnachtsmarkt …

