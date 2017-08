Nieskys Umland unter Wasser Der Starkregen in der jüngsten Nacht hat in mehreren Orten zu einem Hochwasser geführt. Feuerwehren waren stundenlang im Einsatz.

Hobbymeteorologe Rolf Schmidt hat 87 Liter Regenwasser gemessen, was auch zur Überschwemmung seines Grundstücks in Gebelzig führte. © Bernhard Donke

Das schwere Gewitter und der damit einhergehende Starkregen haben in der Nacht zum Donnerstag die Feuerwehren und Bürger um NIesky stundenlang auf Trab gehalten. So sind die Kameraden beispielsweise an verschiedenen Stellen in See im Einsatz gewesen, um das Wasser aus den Kellern zu pumpen. Auch in Gebelzig, Förstgen, Ober Prauske und Horka waren Grundstücke betroffen. Feuerwehrleute stapelten Sandsäcke, um ein Eindringen in die Häuser zu verhindern. In Groß Saubernitz stand der gesamte Ortskern unter Wasser. (szo/tc)

