Nieskys närrischer Start in die Karnevalsaison

zurück Bild 1 von 2 weiter Bürgermeisterin Beate Hoffmann (links neben der Tür) bei der Schlüsselübergabe. © jens trenkler Bürgermeisterin Beate Hoffmann (links neben der Tür) bei der Schlüsselübergabe.

Die Kinderfunken eröffnen das Programm mit ihrem Engeltanz, Auftakt zur Karnevalssaison des Karneval Club Niesky (KCN) im Bürgerhaus.

Auch in Niesky sind seit Freitag wieder die Narren unterwegs. Am Nachmittag übergab Bürgermeisterin Beate Hoffmann symbolisch den Rathausschlüssel an die Karnevalisten der Stadt. Mit einem kleinen Programm sorgten die Faschingsfreunde auf der Muskauer Straße für Stimmung. Leider verfolgten hier nur wenige Nieskyer das Treiben vor dem Rathaus. Die Kinderfunken des Karneval Clubs Niesky eröffneten mit ihrem Engeltanz das Programm am Sonnabendabend im Nieskyer Bürgerhaus. Die Karnevalisten nahmen ihr Publikum dabei auf einen Spaziergang durch mehrere Jahrgänge mit. Als Höhepunkt des Abends verkündeten sie schließlich nach dem Einmarsch des Prinzenpaares sowie des Elferrates das Motto für die Saison. (SZ)

