Nieskys Fußballtrainer beurlaubt Der FV Eintracht Niesky hat sich mit sofortiger Wirkung von Uwe Kuhl getrennt. Gründe bleiben offen.

Uwe Kuhl ist seit Dienstag von seiner Trainertätigkeit beurlaubt. © SZ-Archiv

Bereits am vergangenen Wochenende haben die sportliche Leitung und Trainer Uwe Kuhl vom FV Eintracht Niesky zur aktuellen Situation und weiteren sportlichen Entwicklung der 1. Männermannschaft diverse Gespräche. „Nach Prüfung aller Fakten und Argumente hat man sich im beiderseitigen Einvernehmen entschlossen, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden“, teilt der Vorstand mit, ohne Gründe zu nennen. Uwe Kuhl ist seit Dienstag von seinen Tätigkeiten im Verein beurlaubt. „Wir danken für sein Engagement und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“

Uwe Kuhl war von 2003 bis 2009 als Trainer und Abteilungsleiter beim Heidenauer SV aktiv. Der gebürtige Freitaler saß bereits in der Saison 2012/2013 in Niesky als Coach auf der Bank. Damals spielten die Oberlausitzer noch in der Bezirksliga. Vor der aktuellen Saison über Uwe Kuhl erneut den Trainerposten, dieses Mal in der Landesliga. Als Torwart gehörte der 52-Jährige in den 1980er-Jahren zum Oberligakader von Dynamo Dresden. Kuhl beerbte Gerd Seifert als Trainer, der sein Engagement auf eigenen Wunsch beendete. Die 1. Männermannschaft steht derzeit kurz vor einem Abstiegsplatz. (szo/tc)

