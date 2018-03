Nieskyerin wird Zweite bei Slawiniade Emilia Scholte vom Schleiermacher-Gymnasium hat in Bautzen ihr sprachliches Können unter Beweis gestellt.

Die Sieger der 3. Slawiniade in Bautzen am 2. und 3. März 2018: Vom Schleiermachergymnasium Niesky nahmen Sarah Kühn (3. v. l.) und Emilia Scholte (4. v. r.) teil. © privat

Niesky. Emilia Scholte (15) vom Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium hat bei der Slawiniade am Wochenende in Bautzen mit ihrem Team einen zweiten Platz belegt. Der Sprachenwettbewerb für Polnisch, Russisch, Sorbisch und Tschechisch wird vom Kultusministerium gefördert und fand bereits zum dritten Mal statt. 40 Schüler der neunten Klassen von Oberschulen und Gymnasien aus ganz Sachsen nahmen an dem Wettbewerb teil. Die Schüler mussten in wechselnden Viererteams gemeinsam Aufgaben in einer der slawischen Sprachen lösen. Ziel war es, den Schülern die Gemeinsamkeiten der unterschiedlichen Sprachen nahezubringen. Am Abend des ersten Tages durften sich die Schüler bei einer Abenteuerführung mit dem Sorbischen Museum entspannen, bei der die „klügsten Bautzner Nachteulen“ ermittelt wurden. Wegen seines Unikatcharakters löste der Wettbewerb ein großes Medienecho aus. Mehrere Fernseh- und Radiosender berichteten über die Veranstaltung. (SZ/sdt)

