Nieskyer zahlen weniger für das Abwasser Die Schmutzwasserbeseitigung ist bis 2019 neu kalkuliert. Die Mehreinnahmen kommen jetzt finanziell den Bürgern zugute.

Ein Gully in Weißwasser © André Schulze

Ab dem 1. Januar müssen die Nieskyer weniger für ihr Abwasser bezahlen. Das beschloss jetzt der Stadtrat von Niesky. Vorausgegangen war eine Neukalkulation der Schmutzwassergebühren für die Jahre 2017 bis 2019. Sachgebietsleiter Enrico Bachmann erläuterte, dass in den letzten drei Jahren gut gewirtschaftet wurde und die Einnahmen größer sind als die Kosten im Entsorgen des Abwassers der Nieskyer. Unterm Strich sind das rund 205 000 Euro. Diese Summe reduziert den Kostenanteil in der nun bestätigten Gebührenkalkulation bis 2019 und kommt damit den Bürgern zugute. Ein weiterer Faktor will ebenso genannt sein: „Die Abwassermenge hat sich wieder leicht erhöht. Das ist auf das Gewerbe zurückzuführen, aber auch der Umsetzung der vom Land erlassenen Kleinkläranlagenverordnung“, erläuterte Enrico Bachmann. Dadurch konnte mehr Schmutzwasser entsorgt und mehr Gebühren eingenommen werden.

Was kommt nun auf die Haushalte und Gewerbebetriebe im neuen Jahr zu? Für das Abwasser, das in öffentliche Kanäle eingeleitet und im Klärwerk gereinigt wird, sind fortan 2,16 Euro je Kubikmeter fällig. Somit verringert sich diese Einleitgebühr um vier Cent je Kubikmeter. Wer sein Abwasser selbst im Klärwerk anliefern lässt, bezahlt für Fäkalwasser aus abflusslosen Gruben 3,57 Euro beziehungsweise für den Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen 7,13 Euro. Bisher wurden für den Kubikmeter 8,05 Euro beziehungsweise 16,10 Euro in Rechnung gestellt. Übernimmt die Stadt die Entnahme, Beseitigung und Abfuhr, so wird das Fäkalwasser mit 12,74 Euro und der Fäkalschlamm mit 16,30 Euro pro Kubikmeter aus dezentralen Abwasseranlagen berechnet. Hier schlägt sich die Kostenersparnis ebenfalls besonders nieder. Bisher waren es 17,22 Euro beziehungsweise 25,27 Euro für den Kubikmeter, die der Bürger aufwenden musste.

Konstant bleiben hingegen die monatlich zu zahlenden Grundgebühren. Bei zentraler Entsorgung betragen sie weiterhin zwölf Euro für jeden Haushalt und bei dezentralen Anlagen sechs Euro. Von der Möglichkeit, einen Zuschlag für stark verschmutztes Abwasser zu erheben, macht die Stadt laut Satzung keinen Gebrauch. Daher werden auch keine Verschmutzungswerte für das Abwasser festgelegt.

Dass die geringeren Gebühren vorwiegend den Nutzern von dezentralen Anlagen zugutekommen, begründet Enrico Bachmann mit dem Solidarprinzip. Denn die für die nächsten drei Jahre kalkulierten Gesamtkosten von über 6,5 Millionen Euro sind auf alle Nutzer umzulegen.

