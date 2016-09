Nieskyer wollen Bahn zurück Arnold Blümel setzt sich wie die Stadt Niesky für Personenzüge ein. Auch andernorts im Kreis werden Forderungen laut.

Wenn Niesky nicht aktiv für seinen Bahnanschluss kämpft, geht der verloren, fürchtet Arnold Blümel. © André Schulze

Als junger Lehrling ist der Nieskyer Arnold Blümel täglich mit der Bahn von seinem Heimatort Mücka nach Hoyerswerda zur Ausbildung gefahren. Heute verbindet die beiden Orte keine Bahn mehr. Wer nach Hoyerswerda möchte, der muss den Bus nehmen und ist gut eine Stunde unterwegs. Auch zwischen Mücka und Niesky verkehrt schon lange kein Personenzug mehr. Arnold Blümel macht das traurig. Er möchte die Menschen in Niesky und Umgebung dafür gewinnen, sich stärker für die Rückkehr der Bahn einzusetzen. „Sonst“, sagt er, „kommt das nicht.“

Die Sorgen sind nicht unbegründet. Auch im Nieskyer Rathaus fürchtet man, dass in Zukunft zwar Güterzüge auf der Niederschlesischen Magistrale durch Niesky rollen, aber keine Personenzüge. Für die Stadt wäre das ein gewaltiger Standortnachteil, warnt Rathaus-Mitarbeiter Enrico Bachmann. „An so einer Anbindung hängt viel dran, eigentlich eine ganze Stadtentwicklung“, sagt er. Darum hat Enrico Bachmann ein Positionspapier für Niesky erarbeitet, in dem sich die Stadt klar für den Erhalt der Bahnstrecke ausspricht. Alle Stadträte haben diesem zugestimmt.

„Wir lassen uns nicht abkapseln“, sagt auch Nieskys Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann. Doch Wünsche und Willensbekundungen sind das eine. Irgendjemand muss für die Personenzüge auf der Strecke auch zahlen. Gegenwärtig verhandeln die sächsischen Verkehrsverbände mit dem Land, wie die Mittel für die kommenden Jahre verteilt werden. In Leipzig oder Dresden sind die Nutzerzahlen naturgemäß höher. Darum ist in der Oberlausitz auch die Sorge groß, aufgrund geringerer Fahrgastzahlen hinten anstehen zu müssen. „Die Zahlen sind natürlich ein Kriterium“, erklärt Rathaus-Mitarbeiter Enrico Bachmann. Mit den aktuellen Prognosen stehe die Strecke zwischen Görlitz und Hoyerswerda auf der Kippe, fürchtet er.

Darum wird Niesky nun das Gespräch mit Dresden suchen und politisch den Druck auf den Freistaat erhöhen. Einen Termin hat sich die Oberbürgermeisterin direkt nach dem Stadtratsbeschluss geben lassen. Der Unmut im Rathaus ist auch deswegen groß, weil die Stadt in der Vergangenheit viel Geld in die Verlegung ihres zentralen Busbahnhofes vor den eigentlichen Bahnhof investiert hat. Wenn dort aber nun niemand mehr in einen Zug einsteigen kann, erscheint der Umzug wie ein Treppenwitz. Dabei werde der Zug in Richtung Görlitz in den kommenden Jahren sogar noch wichtiger, argumentiert Enrico Bachmann. Etwa wenn es um den Besuch von Fachärzten geht, die schon heute in Niesky rar sind. „Sie werden künftig nur in Görlitz erreichbar sein“, sagt er.

Eben weil in einer schrumpfenden Region, die Wege zum Arzt oder der Ausbildung länger werden, brauche es eine gute Anbindung an den Nahverkehr, wirbt Enrico Bachmann. Viele Nieskyer dürften ihm zustimmen. Wie zum Beispiel eine pensionierte Lehrerin, die sich in der vergangenen Stadtratssitzung zu Wort meldet. „Ich möchte jeden Abgeordneten bitten, zu verhindern, dass unsere Bahn nicht wie so viele Betriebe abgewickelt wird“, sagt sie. Für Niesky sei nicht nur die Anbindung nach Görlitz, sondern auch jene in die Gegenrichtung wichtig. Sie sei mit ihren Schülern beispielsweise früher oft mit dem Zug in den Tierpark nach Hoyerswerda gefahren. Die Seniorin hat sich bereits an die großen Parteien gewandt, damit sich diese für den Zug nach Niesky stark machen.

Doch nicht nur in Niesky versuchen Bürger und Verwaltung, sich Gehör zu verschaffen. Im Süden des Landkreises wollen Großschönaus Bürgermeister Frank Peuker und Seifhennersdorfs Stadtchefin Karin Berndt gerne die Linie von Eibau über Seifhennersdorf und Varnsdorf nach Zittau wiederbeleben. Frank Peuker verweist regelmäßig auf das Fahrgast-Potenzial bei den tschechischen Nachbarn. „Rein technisch wäre eine Wiederbelebung kein Problem – wenn es sinnvoll erscheint“, so Zvon-Geschäftsführer Hans-Jürgen Pfeiffer.

Der Verkehrsverbund hat bereits Anfang des Jahres aufgrund umgeschichteter Regionalisierungsgelder angekündigt, zu prüfen ob Regionalbahnen zwischen Zittau und Wilthen oder sogar bis Bischofswerda zurückgenommen werden. Die nächste Sitzung der Verbandsversammlung findet Anfang Dezember statt. Der Termin wird auch für die Nieskyer wichtig.

