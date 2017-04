Nieskyer Wölfin an Müritz gesichtet Eine junge Wölfin aus dem Nieskyer Rudel wurde in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesen. Dort leben die Tiere bereits seit mehreren Jahren wieder dauerhaft frei.

Symbolbild © dpa

Im Müritz-Nationalpark (Mecklenburg-Vorpommern) wurde eine junge Wölfin nachgewiesen. Aktuelle genetische Untersuchungen ergaben, dass die Wolfsfähe aus Sachsen in das 32 200 Hektar große Schutzgebiet an der Müritz eingewandert ist und dabei mindestens 300 Kilometer zurückgelegt und mehrere Autobahnen überquert hat, teilte das Schweriner Umweltministerium am Freitag mit. Die Wölfin stammt aus dem Nieskyer Rudel.

Bislang gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass das Weibchen hier geblieben ist, sagte Minister Till Backhaus (SPD). Seit 2012 seien immer wieder einzelne Wölfe im Müritz-Nationalpark nachgewiesen worden, meist junge Rüden. Bisher sei jedoch keines der Tiere dort sesshaft geworden. Es sei aber davon auszugehen, dass sich auf kurz oder lang Wölfe auch dort ansiedeln.

Zudem wurde mitgeteilt, dass Anfang April in der Ueckermünder Heide ein alter Wolfsrüde gefangen und mit einem GPS-Halsbandsender markiert wurde. Ob es sich dabei um den seit 2007 dort lebenden Wolf handelt, der aus der Lausitz stammt, sollen genetische Analysen nun klären, hieß es. Die ersten Peildaten belegten die Vermutung, dass das Ueckermünder Rudel sein Territorium auch angrenzend in Polen hat.

Seit elf Jahren gibt es wieder dauerhaft freilebende Wölfe in Mecklenburg-Vorpommern. Derzeit existieren drei Rudel und mehrere Vorkommen mit unbekanntem Status, teilt das Potsdamer Ministerium mit. (epd)

zur Startseite