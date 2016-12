Nieskyer warten auf Asphalt Die Puschkinstraße soll 2017 fertiggebaut sein. Die Stadt erwartet Fördermittel und bittet auch die Bürger zur Kasse.

zurück Bild 1 von 2 weiter Für Anwohner. Dietmar Klingauf ist die Puschkinstraße und ihr Zustand längst eine unendliche Geschichte. Nun wartet er drauf, dass der Kies einer Asphaltdecke weicht. Das soll im Frühjahr passieren, sagt die Stadt. © andré schulze Für Anwohner. Dietmar Klingauf ist die Puschkinstraße und ihr Zustand längst eine unendliche Geschichte. Nun wartet er drauf, dass der Kies einer Asphaltdecke weicht. Das soll im Frühjahr passieren, sagt die Stadt.

Löcher über Löcher auf der Querverbindung der Puschkinstraße.

Niesky hat sie noch, Straßen ohne Pflastersteine oder Asphalt. Dietmar Klingauf kennt seine Puschkinstraße gar nicht anders. Den anderen Anwohnern geht es ebenso. Inzwischen ist es vier Jahrzehnte her, dass die Puschkinstraße mit Eigenheimen und Doppelhäusern bebaut wurde. Gehwege und Straßenlampen sind zwar vorhanden, aber für einen ordentlichen Straßenbelag hat es bisher nicht gereicht. Aber das soll sich im nächsten Jahr ändern, verspricht die Stadt den Anwohnern der Eigenheimsiedlung.

Nachdem endlich in diesem Jahr für eine Regenentwässerung in der Anliegerstraße gesorgt wurde, soll als nächstes das Provisorium mit der Kiesschicht durch einen Asphaltbelag dauerhaft ersetzt werden. Das hat Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann in einer Bürgerversammlung den Betroffenen angekündigt. „Ich bin mal gespannt, ob es im Frühjahr damit losgeht“, sagt Dietmar Klingauf. Und seine Nachbarin von schräg gegenüber wartet ebenfalls darauf, dass die Straße endlich gemacht wird. „Die Löcher sind eine Zumutung, vor allem wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist“, sagt sie. Vor zwei Wochen wurden zwar die Löcher auf der Kiesstrecke vom Bauhof der Stadt verfüllt, aber nun sind sie bereits wieder da“, kritisiert sie.

Das wird sich ändern, versichert die Oberbürgermeisterin gegenüber der SZ. „Wir haben für die Straße den Fördermittelantrag gestellt und rechnen mit einem 70-prozentigen Zuschuss.“ Für den Ausbau der sogenannten Nordschleife hat die Stadt rund 389 000 Euro eingeplant. Kommt die Förderung von 70 Prozent, muss die Stadt knapp 117 000 Euro selbst bezahlen. Diesen Betrag will sie zusammen mit den Grundstückseigentümern aufbringen und beruft sich dabei auf die Straßenausbaubeitragssatzung. „Die Bürger haben wir bereits in einer Versammlung darüber informiert und haben ihre Zustimmung sicher“, sagt die Oberbürgermeisterin.

Die Rechnung wurde ohne der Fördersumme aufgemacht, sodass pro Grundstück – je nach seiner Größe – zwischen 1 500 und 3 000 Euro fällig werden. Laut Satzung ist der Anteil der Beitragspflichtigen in diesem Fall bei 75 Prozent der ungeförderten Kosten. Für Dietmar Klingauf ist das eine Summe, die er zwar noch zusammensparen muss, aber die realistisch ist. Das bestätigt auch Renate Fischer, die an der Querverbindung mit den besonders tiefen Straßenlöchern wohnt. „Es wird Zeit, dass etwas passiert, denn bisher hat mein Mann die Löcher verfüllt“, sagt die Berufstätige. Die Familie war schon drauf und dran, das Stück Puschkinstraße kaufen zu wollen, aber da hat die Stadt nicht mitgemacht. Also sind Fischers weiter auf die Bauaktivitäten der Stadt Niesky angewiesen, um zu einer ordentlichen Straße vor ihrem Haus zu kommen.

Stadt hält an Beitragssatzung fest

Für Enrico Bachmann ist die Puschkinstraße nicht die einzige Baustelle. „Nicht nur in der Stadt Niesky haben wir Bedarf an ausgebauten Straßen, sagt der Sachgebietsleiter für Tiefbau. Auch in Kosel und See sei dringender Handlungsbedarf. Doch ob erstmaliger oder grundhafter Ausbau, das kann erst dann passieren, wenn die Finanzierung steht und die Eigenmittel im Haushalt eingeplant sind. Der Puschkinstraße soll die Goethestraße folgen. Planung und Finanzierung soll im kommenden Jahr klar gemacht werden, der Ausbau 2018 erfolgen. Auch hier wird es ohne Bürgerbeteiligung nicht gehen. „Deshalb halten wir an den Straßenausbaubeiträgen fest. Die finanzielle Ausstattung der Stadt ist nicht so gut, dass wir die Satzung abschaffen könnten“, sagt Enrico Bachmann zu der Entscheidung, die der Technische Ausschuss getroffen hat.

Denn zwingend notwendig ist eine Straßenausbaubeitragssatzung für die Kommunen nicht mehr, um an Fördermittel zu gelangen. Laut der seit einem Jahr geltenden Richtlinie des sächsischen Wirtschaftsministeriums zum kommunalen Straßen- und Brückenbau wird nur gefordert, dass die Gesamtfinanzierung des Vorhabens einschließlich der Eigenmittel gewährleistet ist. Über das Wie entscheiden die Städte und Gemeinden selbst.

Niesky will daher weiter seine Bürger für neue kommunale Straßen zur Kasse bitten. In der Puschkinstraße trägt man mehrheitlich diese Entscheidung mit. In der Goethestraße soll das eine Einwohnerversammlung klären, die die Stadt für das neue Jahr plant.

zur Startseite