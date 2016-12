Nieskyer Wald bringt Einnahmen Das kommende wird ein gutes Jahr. Jedenfalls was den Ertrag aus dem Kommunalwald angeht.

Die Stadt Niesky wird ein paar ihrer Waldflächen zu Geld machen – Wie hier zwischen Niesky und Ödernitz. Seit mehr als fünf Jahren sorgt der Kommunalwald für schwarze Zahlen, meist mit fünfstelligen Beträgen. © A. Schulze

Niesky. Grün ist eine gute Farbe für Niesky. Denn sie bringt dem Stadthaushalt etwas ein. Besonders in Zukunft: Denn 2017 sollen sich die Holzerträge fast verzwanzigfachen. In diesem Jahr ist das Betriebsergebnis des Kommunalwalds gerade einmal vierstellig – im folgenden soll es sich auf rund 19 000 Euro belaufen. Das sagt Jörg Moggert von Sachsenforst. Er ist für den nördlichen Teil des Forstbezirks Oberlausitz zuständig und stellt in der Dezembersitzung dem Stadtrat den Wirtschaftsplan für das kommende Jahr vor.

Der große Sprung bei den Erträgen entsteht vor allem dadurch, dass auf größeren Flächen Holz geerntet wird. Gegen einen Hektar in diesem Jahr stehen dann fast 65 Hektar im kommenden. Das Verhältnis von Ernte zu Pflege verschiebt sich damit zugunsten der Einnahmen: Doppelt soviel Aufwand fließt 2017 in die Ernte gegenüber der Pflege im gleichen Jahr.

Die Fläche in Niesky, auf der kommunaler Wald bewirtschaftet wird, vergrößert sich auf annähernd 150 Hektar. Pro Hektar sollen in diesem Jahr über 7 Kubikmeter Holz geschlagen werden. Auch diese Zahl ist mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Auf rund 10 Hektar am Sachsenberg werden die Kronen der hohen Bäume gelichtet, damit jüngere Bäume nachkommen können. An der Niederschlesischen Magistrale hinter der Fichtestraße wird demgegenüber aufgeforstet.

Stadtrat Sandro Simmank hakt erneut nach, ob im kommenden Jahr zerstörte Waldwege erneuert werden. Jörg Moggert gibt zu, dass die unbefestigten Pfade nicht auf die schweren Holztransporte ausgelegt seien. Da sei der relativ tragfähige Sandboden an vielen Stellen um Niesky ein wahrer Glücksfall.

Deutschland zählt zu den waldreichsten Ländern Europas. Sachsen hingegen gehört mit einem Waldanteil von fast 30 Prozent zu den eher waldarmen Ländern in der Bundesrepublik Deutschland. Den Besitz am Wald teilen sich in Sachsen private Personen, Körperschaften, der Staat und treuhänderische staatliche Einrichtungen.

Von den insgesamt über 523 000 Hektar Gesamtwaldfläche befindet sich die knappe Hälfte in privatem Eigentum von rund 85 000 Waldbesitzern, gefolgt vom sächsischen Landeswald mit rund 40 Prozent, erst dann kommt der Kommunalwald mit unter 8 Prozent Anteil. In der gesamten Bundesrepublik Deutschland beträgt der Anteil des Kommunalwalds etwa 20 Prozent an der Gesamtwaldfläche. Also besitzen die Kommunen in Sachsen auch verhältnismäßig wenig Wald.

