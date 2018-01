Nieskyer Waggonbauer fordern neuen Investor Der alte Investor aus München soll weg. Quantum Capital Partners zögert und reagiert verschnupft.

Warnschuss: 150 Waggonbauer beteiligten sich gestern an einer Protestaktion in Niesky, zu der die IG Metall aufgerufen hatte. Der Protest richte sich gegen den Investor Quantum, so der Erste Bevollmächtigte der Gewerkschaft, Jan Otto. Von weiteren Aktionen will man bei der Gewerkschaft vorerst absehen. © André Schulze

Rechts der Zufahrtsstraße stehen die Mitarbeiter, links die Gewerkschafter. Ganz hinten steht Tom Illichmann. Er hält ein rotes Transparent mit dem Logo der IG Metall hoch. Der 28-Jährige ist schon sein ganzes Arbeitsleben lang Konstruktionsmechaniker im Waggonbau Niesky (WBN). Mit der Anfang Januar bekannt gewordenen Insolvenz des Traditionsbetriebs steht sein Arbeitsplatz auf dem Spiel. „Wir wissen nicht, wie es weitergeht“, sagt er. Die Unternehmensspitze habe bisher noch keinen Kontakt zu den Mitarbeitern gesucht.

Das tut nun Jan Otto. Es ist kalt, und ausgerechnet jetzt beginnt es, wie wild zu schneien. Der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Ostsachsen kommt sofort zum Punkt. Die Protestaktion richte sich gegen den Investor, sagt er. Quantum Capital Partners habe nichts als „Glasbruch“ hinterlassen, obwohl der Waggonbau hochrentabel arbeite. Weiter wie bisher sei mit der Belegschaft, dem Betriebsrat und der Gewerkschaft nicht zu machen. Stattdessen brauche der Waggonbau einen Investor, der statt Geld aus dem Unternehmen rauszuziehen, finanzielle Mittel zur Verfügung stelle.

Der Vorwurf, Quantum entkerne Firmen finanziell, fällt nicht zum ersten Mal. Er war auch bei den Insolvenzen des Eisenbahnwerks Eberswalde oder des Stuttgarter Großbäckers Lang im Spiel. Beide Firmen gingen 2017 pleite. An beiden hält oder hielt Quantum Anteile. Die Münchner Beteiligungsgesellschaft geht inzwischen gegen den Vorwurf vor. Die Unterlassungsklagen richten sich allerdings nicht gegen die Gewerkschafter, die den Vorwurf mutmaßlich in Umlauf brachten, sondern gegen einige der Medien, die darüber berichteten. Zu den Klagen will man sich bei Quantum auf Anfrage jedoch nicht äußern.

„Ich bin sicher, wir werden einen neuen Investor finden“, sagt Jan Otto. Einen, der sich in der Branche auskennt und im besten Fall dafür brennt, wird er nach der Veranstaltung auf Nachfrage sagen. Dann tritt er ganz nah ans Mikro und lässt einige Sätze folgen, die man bei einer solchen Veranstaltung erwartet. Dass man sich angesichts des Fachkräftemangels nicht leisten könne, so gute Waggonbauer zu verlieren „wie ihr es seid“. Dass man sich solidarisch zeigen müsse, wenn Investoren den Hals nicht vollkriegen. Dass die Marktwirtschaft alles sei, nur nicht reguliert. Keiner klatscht, keine Buhrufe an den Schlüsselstellen, keine Rasseln. Sind es die Minustemperaturen oder steckt den Waggonbauern noch der Schock der Insolvenz in den Knochen?

„Das üben wir noch mal.“ Jan Otto als Stimmungsmacher. Die rund 150 Waggonbauer, darunter leitende Angestellte und Nichtgewerkschaftsmitglieder, tauen auch dann nicht auf, als Nieskys Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann spricht, bemüht, Hoffnung zu verbreiten. Sie werde noch am Nachmittag Gespräche in Dresden führen, kündigt sie an. Inzwischen ist der Schneeschauer fast verebbt. Peter Jurke, der Betriebsratsvorsitzende, und Dana Dubil, die Regionsgeschäftsführerin des DGB-Ostsachsen, bekräftigen, dass es eine gute Zukunft für den Waggonbau nur mit einem neuen Investor geben werde. Nach einer knappen halben Stunde ist die Aktion beendet. Das war’s. Tom Illichmann beginnt, sein Transparent einzurollen.

Das Insolvenzverfahren hat indes noch nicht einmal begonnen. Wenn es der vorläufige Insolvenzverwalter, der Dresdner Rechtsanwalt Jürgen Wallner, eröffnet, könnte Quantum weiter im Rennen sein. Dann haben die Gläubiger das Sagen. Wallners Aufgabe wird es sein, für Sie das Bestmögliche zu erreichen. Sollte das nur mit Quantum gehen, dürfte Wallner entsprechende Pläne auflegen. Und Quantum? Wir haben von Anfang gesagt, wenn Sanierungsbeiträge gewünscht sind, werden wir uns das anschauen, teilt Torsten Schulz auf Anfrage nach der Protestaktion telefonisch aus München mit. Ob es dazu kommt, ist fraglich. Bei über 50 Prozent der erfolgreich durchgeführten Insolvenzverfahren wird ein neuer Investor gefunden.

