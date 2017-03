Nieskyer Wäscherei muss schließen Der Standort im Gewerbegebiet Süd wird geschlossen. So will der Insolvenzverwalter Arbeitsplätze in Riesa sichern.

Die Wäscherei Niesky im Gewerbegebiet Süd. © andré schulze

Niesky. Die Überschrift der Pressemitteilung von Insolvenzverwalter Rainer M. Bähr liest sich zunächst positiv. „Sanierung schreitet voran“, heißt es dort über die Mittelsächsischen Textilreinigungs- und handels AG. Wenige Zeilen später folgt der Paukenschlag. „Um das Unternehmen nachhaltig – am Hauptstandort Riesa – zu stabilisieren, wird die Niederlassung in Niesky mit sofortiger Wirkung geschlossen“, teilt er mit. Davon betroffen seien 23 Mitarbeiter. Für die Nieskyer muss sich das wie ein Nackenschlag anfühlen.

Doch laut des Insolvenzverwalters sei der drastische Schnitt notwendig. Denn nach dem Wegfall zweier wichtiger Großkunden, darunter eines der beiden Krankenhäuser in Görlitz, seien keine Personalanpassungen erfolgt. „Nur so kann es gelingen, die verbleibenden 170 Arbeitsplätze und das Traditionsunternehmen selbst zu erhalten“, erläutert der Insolvenzverwalter die Entscheidung.

Bereits Ende Februar sei ein Interessenausgleich und ein Transfersozialplan mit dem Betriebsrat geschlossen und eine Transfergesellschaft, die Petram GmbH, eingebunden worden. Alle betroffenen Mitarbeiter am Standort Niesky können in die Transfergesellschaft wechseln und werden dort für bis zu neun Monate weiterbeschäftigt, teilt der Insolvenzverwalter mit. Ziel sei es nun die Nieskyer Mitarbeiter innerhalb dieser Zeit weiterzubilden und so schnell wie möglich in Lohn und Brot zu bringen.

„Für die Beschäftigten ist eine Situation in einer Insolvenz immer eine schreckliche Ungewissheit. Für unsere Kolleginnen und Kollegen in Niesky haben wir mit der Einrichtung einer Transfergesellschaft versucht, das Optimale zu regeln“, lässt sich die Vorsitzende des Betriebsrates bei der Mittelsächsischen Textilreinigungs- und handels AG Maren Hofmann zitieren. In Niesky ist gestern kein Mitarbeiter für eine Stellungnahme erreichbar gewesen. Unklar ist auch, was nun aus dem Wäschereigebäude im Nieskyer Gewerbegebiet wird.

Das Ziel von Insolvenzverwalter Rainer M. Bähr ist kein Geheimnis. Er bemüht sich weiter um einen Investor für die angeschlagene Großwäscherei in Riesa und zeigt sich optimistisch, in den kommenden Monaten einen Namen zu präsentieren. Um den Investorenprozess nicht zu gefährden, könnten derzeit aber keine weiteren Angaben zu Interessenten und dem Stand der Verhandlungen gemacht werden.

Dieser Beitrag wurde um 20.07 Uhr aktualisiert und nach weiteren Recherchen komplett ersetzt.

