Nieskyer Tornados im Spitzenduell Im proppenvollen Eisstadion empfangen die Nieskyer Eishockeycracks heute Abend die Schönheider Wölfe.

© André Schulze

Die Nieskyer Tornados spielen am Sonnabendabend, 18.30 Uhr, erstmals in dieser Saison im Waldstadion gegen die Schönheider Wölfe. Die Gäste sind in der Eishockey-Regionalliga der einzige verbliebene Konkurrent, der Niesky noch aus eigener Kraft einholen kann. Nach ihrem „Ausflug“ in die Oberliga gehören die Gäste aus dem Erzgebirge wohl zum Favoritenkreis in der Regionalliga Ost. Im Kader der Nieskyer fehlen an diesem Wochenende verletzungsbedingt Marcel Leyva und Tom Domula, wegen einer Matchstrafe Robert Bartlick sowie Stephan Kuhlee, Jörg Pohling und Ronny Greb. Die Schönheider Wölfe haben bislang acht ihrer elf Vergleiche der Saison gewonnen, nur einmal in der regulären Spielzeit verloren. Mit einem Sieg könnten die Tornados, die alle ihre elf Spielen gewonnen haben, auch diesen Gegner so distanzieren, dass er auf Schützenhilfe angewiesen wäre, um die Nieskyer noch zu überholen. Beide Mannschaften treffen erstmals in dieser Saison aufeinander. Fans werden sich an viele spannende Duelle mit Schönheide in alten Oberligazeiten erinnern. Die Zuschauer dürfen sich garantiert auf ein besonderes und auch spannendes Spiel zu Weihnachten freuen, bei dem das Eisstadion garantiert proppenvoll sein wird.

