Nieskyer Straße wird am Freitag fertig

Eine Baustelle weniger gibt es ab Freitag in Görlitz. © Norbert Millauer

Görlitz. Am heutigen Freitag und damit eine Woche eher als geplant will das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) die Sanierung der Nieskyer Straße abschließen und die Straße wieder für den Verkehr freigeben. „Wenn das Wetter mitspielt, schaffen wir das“, sagt Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert auf SZ-Nachfrage.

Auch wenn manch ein Autofahrer einen anderen Eindruck hatte: „Der Bau ruhte in den vergangenen Tagen nicht“, so Isabel Siebert. Von Montag bis Mittwoch wurden die Induktionsschleifen für die Ampelanlage gelegt. Außerdem habe das Lasuv Kontrollprüfungen am Asphalt durchgeführt.

Nächsten Mittwoch soll dann auch die Rothenburger Straße fertig werden. (ik)

