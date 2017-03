Nieskyer Straße in Görlitz wird zur Engstelle Drei Wochen ist eine Richtung gesperrt. Grund ist der Abschluss einer Baustelle des Vorjahres.

Nieskyer Straße in Königshufen © Nikolai Schmidt

Über Königshufen nach Görlitz kommende Kraftfahrer müssen sich ab Mittwoch wieder auf Umleitungen einstellen. Drei Wochen lang, bis zum 4. April, wird die Nieskyer Straße halbseitig gesperrt. „Der stadteinwärtige Verkehr wird ein Stück über die Bundesstraße 6 umgeleitet“, teilt das Görlitzer Rathaus mit. Stadtauswärts dagegen bleibt die Nieskyer Straße weiter nutzbar.

Die Arbeiten sind Folgeleistungen, die jetzt das Wetter zulässt. Sie resultieren aus dem Ausbau der Straße im vorigen Jahr, bei der sich der Ablauf wegen der Querung einer Trinkwasserleitung veränderte. Die Stadtwerke Görlitz begründeten die Verzögerung damals mit der erforderlich gewordenen Beseitigung von vorher nicht bekannten Schadstellen an den Leitungen.

Die jetzt zu Ende zu führenden Arbeiten an der Straßendecke liegen nicht in der Verantwortung des Sächsischen Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Diese für Bundesstraßen zuständige Behörde plant erst im Juni Arbeiten an der Nieskyer Straße. Dann soll dort die Schallschutzwand erneuert werden. Dafür allerdings seien nach Lasuv-Angaben kaum Straßensperrungen zu erwarten. (SZ/rs)

