Nieskyer Sternstunden Heiligabend verbringen viele Menschen nicht alleine im Familienkreis. Sie heißen auch Freunde willkommen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Chirurg Ernst Banda ist leidenschaftlicher Bastler und lässt sogar den kleinen Herrnhuter Stern an der Krippe zur Freude von Tochter Jana leuchten. Fotos (2): André Schulze © andré schulze Chirurg Ernst Banda ist leidenschaftlicher Bastler und lässt sogar den kleinen Herrnhuter Stern an der Krippe zur Freude von Tochter Jana leuchten. Fotos (2): André Schulze

Der Herrnhuter Stern gehört für Pfarrer Axel von Dressler und seine Frau Gabriele genauso wie Gäste zu Weihnachten. Im Wohnzimmer des Ehepaares sind regelmäßig Flüchtlinge wie der Iraner Ali aus Teheran zu Gast.

Auch die kleine Krippe im Hause Banda ziert ein Herrnhuter Stern. Der ist natürlich selbst gebastelt. Er habe sich dafür eigens eine Lupe gekauft, erzählt Ernst Banda. Der Chirurg aus dem Nieskyer Krankenhaus beweist privat nicht weniger Fingerfertigkeit. Das Licht einer Taschenlampe lässt den Miniaturstern leuchten. Die Bandas basteln gerne. Ein Großteil der Weihnachtsdekoration in dem historischen Holzhaus in der Raschkestraße ist Marke Eigenbau. Nach einem Besuch im Erzgebirge, wo in fast jedem Fenster ein Schwibbogen steht, ist auch die Zahl der Herrnhuter Sterne im Hause Banda gestiegen. Mittlerweile schmücken 22 kleine und sechs große Herrnhuter Sterne ihr Zuhause, verrät Kathrin Banda. Ihr Ehemann hat an den Decken des Hauses sogar eigens Steckdosen nachgerüstet, um sie leuchten zu lassen.

Das Meisterstück des vierfachen Familienvaters ist aber eine geheime Konstruktion, mit welcher er ferngesteuert ein Glöckchen erklingen lassen kann. Offiziell hat diese natürlich stets das Christkind geläutet. Bis heute ist die Technik ein Mysterium geblieben und Ernst Banda stolz auf seinen Coup. „Beim ersten Mal habe auch ich Gänsehaut bekommen“, gesteht seine Frau. Auch wenn die Kinder heute älter sind und wissen, dass der Papa sie einst hinters Licht geführt hat, möchten sie die Tradition nicht missen. Pünktlich zu Heiligabend kehren auch jene nach Hause zurück, die mittlerweile auswärts wohnen.

Bisher haben die Bandas den Heiligabend oft alle gemeinsam verbringen können. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Denn beide sind im Nieskyer Krankenhaus angestellt und müssen so immer wieder an Feiertagen und Wochenenden arbeiten. Doch die Kollegen versuchen sich stets so abzusprechen, dass gerade diejenigen mit Kindern an Heiligabend keinen Dienst haben. „Ich bin den Kollegen dafür sehr dankbar“, sagt Kathrin Banda. Sie selbst hat am ersten Weihnachtsfeiertag Dienst, ihr Mann am zweiten eine 24-Stunden-Schicht. An Heiligabend wird er als Hintergrunddienst nur bei Notfällen gerufen.

Es kann also durchaus passieren, dass Heiligabend für Ernst Banda anders verläuft als geplant. „Das haben wir uns mit dem Beruf ausgesucht“, sagt er. In der Kirche wird man ihn und seine Familie aber auf jeden Fall treffen. Die Bandas wollen sowohl die Christmette am Morgen, die Kleine als auch die Große Christnacht besuchen. Denn drei Familienmitglieder sind an Heiligabend in der Kirche der Brüdergemeine als Musiker eingeplant. Zum Frühstück haben sich Ernst und Kathrin Banda zudem Pfarrer Axel von Dressler und seine Frau eingeladen. In Niesky ist es Tradition, dass sich die Mitglieder der Brüdergemeine an Weihnachten gegenseitig besuchen. „Man ist mal Gastgeber und mal Gast“, erzählt Ernst Banda. Das wechsle sich ab.

Noch mehr Besuch erwartet an Weihnachten der Pfarrer selbst. Sowohl an Heiligabend als auch am ersten Weihnachtsfeiertag werden von Dresslers Flüchtlinge zu sich nach Hause einladen und mit ihnen gemeinsam feiern. Nur in Familie feiern, das wäre für das Paar undenkbar. „Dann schließt man ja die Kranken und Schwachen aus“, sagt Axel von Dressler. In seinem Wohnzimmer wird an Heiligabend nicht nur Deutsch, sondern Englisch und ganz sicher auch Arabisch gesprochen. Letzteres habe er sich im Lauf des letzten Jahres in vielen Gesprächen beigebracht, erzählt der Pfarrer.

Rund 130 Menschen aus den Nieskyer Flüchtlingsheimen in der Klenke-Straße und der Fichtestraße haben in dieser Zeit mit den von Dresslers gemeinsam am Tisch gesessen, gegessen und gelacht. Besonders eng ist das Verhältnis zu einem 22-jährigen Syrer geworden. Ihn nennt Axel von Dressler heute seinen „syrischen Sohn“. In der Zeit nach seinem Herzinfarkt Ende vergangenen Jahres ist ihm der junge Mann wortwörtlich selbst eine große Stütze gewesen. Zwar könne er krankheitsbedingt noch nicht wieder arbeiten, erzählt der Pfarrer, aber sein dritter Sohn, der junge Syrer, sei seine wichtigste Predigt in diesem Jahr gewesen. Seine beiden leiblichen Söhne kommen am zweiten Weihnachtsfeiertag nach Niesky. Dann will sich die Familie Zeit für sich nehmen.

Die Andachten für Heiligabend hat Axel von Dressler selbst geschrieben. Vortragen wird sie aber seine Frau. Alles ist schon vorbereitet. Nur was es Heiligabend zu Essen geben wird, das steht am Donnerstag noch in den Sternen. Vielleicht wird nicht deutsch, sondern kurdisch oder arabisch gekocht. Das Pfarrerehepaar ist für Neues offen. Im Hause Banda hingegen kann es nur Kartoffelmus, Schlenkerwürstchen und Sauerkraut mit Röstzwiebeln geben. Einmal habe er das im Sommer gekocht, erzählt Ernst Banda mit einem Lächeln: „Das kam nicht so gut an.“ Traditionen wollen gepflegt werden.

Doch manchmal ist das leider gar nicht möglich. Im Oktober haben die Bandas ihren Familienhund begraben müssen. Er wird allen fehlen. Besonders an Weihnachten. Denn das sei immer eine Zeit, an der man zurückblickt und Bilanz zieht, so Kathrin Banda. In der Familie und im Freundeskreis habe es 2016 auch Schicksalsschläge gegeben. „Man denkt sehr an jene, die man verloren hat“, sagt Kathrin Banda.

Axel und Gabriele von Dressler, die in diesem Jahr im Asylbewerberheim in der Nieskyer Klenke-Straße viele Freundschaften geknüpft haben, werden viele Gesichter vermissen. Die Flüchtlinge seien ein bitterer Segen gewesen, sagt der Pfarrer gerne. Denn so tragisch ihre Geschichten sind, haben sie ihn doch mit ihrem Humor und ihrer Lebensfreude ungemein bereichert. Der Herrnhuter Stern, der am Eingang des sich langsam leerenden Asylbewerberheimes hängt, hat das Pfarrerehepaar gestiftet. „Wir können die Flüchtlinge von morgen sein“, sagt Axel von Dressler.

zur Startseite