Nieskyer stellen Gedenksteine wieder auf Für Bismarck und Lehrer Weiz wurde Platz geschaffen im Stadtpark „Monplaisir“.

Das Fundament für den Gedenkstein des Lehrers und Missionars Theodor Weiz heben Thomas Penk, Jens Neumann und Marcel Scholze (v.l.) nahe des ehemaligen Geräteturmes aus. © Bernhard Donke

Nachdem der Stadtpark „Monplaisir“ 1790 durch die Bürger der Stadt und den Schülern des Pädagogiums angelegt wurde, war er bis in die frühen 1950er Jahre ein wahres Schmuckstück für die Stadt und ihre Bürger. Das soll er wieder werden, sagen sich die beiden Stadträte Gabriele Beinlich und Lothar Halke und organisierten für den Sonnabend einen zweiten Arbeitseinsatz der Nieskyer in ihrem Park.

„Dieser Platz, wo früher die Freilichtbühne stand, wird heute vom Wildwuchs befreit. So kann man in etwa wieder erkennen, wo einst die Schüler des Pädagogiums Theater spielten“, sagt Lothar Halke vom Parkaktiv am Sonnabendvormittag. Die Initiatoren freut es, dass auch der zweite Einsatz auf eine gute Resonanz stößt. „Heute sind wir 34 Leute, vom fünfjährigen Kind mit Mutti bis zum 75-jährigen Rentner, die den Park mit ihrer Arbeit wieder ein Gesicht geben und aus dem Dornröschenschlaf erwecken wollen“, sagt Lothar Halke. Die freiwilligen Helfer und Parkfreunde packten nicht nur beim Wildwuchs und dem vielen Laub an, sie legten auch das Fundament für den Gedenkstein frei, der dem Missionar Theodor Weiz gewidmet war. Dieser soll nach seiner Restaurierung bald wieder seinen Platz samt neu geschaffener Gedenktafel im Park erhalten. Auch der Bismarck-Stein soll seinen alten Platz wieder bekommen, hieß es am Sonnabend.

zur Startseite