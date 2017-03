Nieskyer Sportgala ist ausverkauft

Bei der Nieskyer Sportlergala im vergangenen Jahr sorgte der Auftritt des Akrobatik Teams Niesky im Saal des Bürgerhauses für Unterhaltung. © Rolf Ullmann

Die Generalprobe am Montag ist geschafft, alles vorbereitet für die Sportgala von Kreissportbund, Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien und Sächsischer Zeitung am Sonnabend im Bürgerhaus Niesky. Sportler vom Akrobatikteam Niesky sowie vom Tanzclub Calypso und Ju-Jutsu-Team Yawara aus Weißwasser gestalten das Programm. Höhepunkte werden neben der Bekanntgabe und Auszeichnung der populärsten Sportler auch Ehrungen von Ehrenamtlichen.

Die Sportgala ist mittlerweile ausverkauft. „Es gibt eine Warteliste“, sagt Kathrin Blümel vom Kreissportbund. Das freut Vizepräsident Arnim Christgen, der viel Organisatorisches für die Sportgala erledigt. Er bittet alle Galagäste sich an den Dresscode zu halten und also etwas weniger sportlich und dafür etwas mehr festlich gekleidet zu erscheinen sowie sich ab 18 Uhr am Einlass einzufinden, damit die Gala pünktlich um 19 Uhr starten kann.

Wie in den Jahren zuvor gibt es eine Tombola, bei der es vom Gutschein bis zu einem 600-Euro-Hauptpreis eine Vielzahl von Preisen im Wert von insgesamt 4 000 Euro gibt. Für die Jubiläumsgala am 24. März 2018 hat der Kreissportbund schon das Bürgerhaus reserviert. (SZ/cam)

