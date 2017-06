Nieskyer Sparkasse nach Panne wieder offen

Die Nieskyer Sparkasse musste wegen einer technischen Störung vorübergehend ihre Türen schließen. © André Schulze

Niesky. Nachdem die Nieskyer Filiale der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien am Donnerstag überraschend schließen musste, hat sie am Freitag wieder regulär geöffnet. Das teilte die Bank am Freitagmorgen mit.

Aus technischen Gründen, wie es hieß, war die Filiale am Donnerstag geschlossen worden. Als Ursache gab Sprecherin Kirsten Müller eine Leitungsstörung an. Die gesamte Technik sei Filiale ausgefallen und eine Abwicklung von Kasse-/ Serviceaufträgen nicht möglich gewesen. Eine Ende der Störung war nach Aussagen der Bank zunächst nicht abzusehen gewesen.

Die Filiale in der Görlitzer Straße ist am Freitag bis 12 Uhr geöffnet. (szo)

