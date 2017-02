Nieskyer Schüler stehen lieber früh auf Damit der Tag nicht so lang wird, klingelt der Wecker bei vielen vor 6 Uhr. Wissenschaftler sehen das ganz anders.

Früh klingelt der Wecker für Kinder, die nach Niesky zur Schule müssen. Mit Beginn der ersten Stunde vor halb acht Uhr morgens können sie nicht lange schlafen. © alimdi.net / stefan klein

Fünf vor halb sieben. So früh muss ein junger Mensch nicht etwa aufstehen, um von Ober Prauske nach Niesky zur Schule zu fahren. Nein, sie oder er muss zu dieser Zeit in den Schulbus steigen. Für Waschen, Kämmen und bestenfalls auch ein Frühstück sollten vorher Zeit sein. Die kommenden zwei Wochen ist das zwar nicht der Fall, denn es sind Ferien. Aber danach heißt es wieder: Früh aufstehen.

Denn im Nieskyer Zentrum beginnt der Unterricht besonders früh: Ab 7.20 Uhr müssen die Klassen in Gymnasium und Oberschule anwesend sein. Auch die Grundschüler dürfen nicht viel länger schlafen. Sie fangen nur fünf Minuten später an. Nur die Kinder in See haben ein bisschen mehr Luft – sie erwartet die erste Stunde erst um 7. 45 Uhr. Warum haben es die Seer Schüler da besser als die Kinder in der Innenstadt?

Im Prinzip darf jede Schule selbst bestimmen, wann zwischen 7 und 9 Uhr der Unterricht für die Schüler und Lehrer beginnen soll. „Das stimmt aber nicht ganz“, sagt Winnie Scholz-Kunitz, Leiterin der Oberschule Niesky. „Wir müssen uns mit den anderen Schulen abstimmen.“ Denn die frühen Busse fahren nur einmal jeweils zu den ersten drei Stunden. Da ist es logisch, dass keine Einrichtung einen Alleingang starten kann. „Im Moment gibt es keine Überlegungen, die Zeiten zu ändern“, sagt Winnie Scholz-Kunitz.

Obwohl es wissenschaftliche Gegenargumente gibt. Der Psychologe Jürgen Zulley zum Beispiel ist einer der bekanntesten Schlafforscher Deutschlands und ein leidenschaftlicher Kämpfer für einen späteren Schulbeginn. Er hat herausgefunden, dass der Schlaf-Wach-Rhythmus von Jugendlichen sehr viel anders ist als der von kleineren Kindern oder Erwachsenen.

„Sowohl die Erfahrungen aus den Schulen und die der Eltern belegen, dass für viele 8 Uhr zu früh ist. Hier wird der wertvolle Schlaf abgeschnitten“, schreibt Jürgen Zulley. „Übermüdet in die Schule zu gehen, fördert weder die Lernmotivation noch die Leistungsfähigkeit, die um 8 Uhr bei den Schülern ohnehin so schlecht ist wie um Mitternacht, sagen Freiburger Kollegen.“

Jürgen Zulley spricht bei Frühaufstehern von Lerchen, bei Langschläfern von Eulen. Den Knackpunkt setzt er bei den Schülern im Alter von zwölf Jahren an: „Schon vor Einstieg in die Pubertät wandelt sich das Bild und aus Lerchen werden Eulen“, ist er überzeugt. „Gut belegt ist diese Rückverlagerung der biologischen Rhythmen und das vermehrte Schlafbedürfnis unserer Heranwachsenden.“ Es sei nicht in erster Linie der Discobesuch, der sie so spät ins Bett kommen lässt, es sei die innere Uhr der Jugendlichen.

Diese Erkenntnisse hat sich im vergangenen Schuljahr erstmals eine Schule zu Herzen genommen. Ein Gymnasium in Alsdorf bei Aachen hat eine Gleitzeit für einige Schüler eingeführt. Die Oberstufe kann ihren Schultag mit Freiarbeit nach einem eigenen Lernplan für jede Schülerin und jeden Schüler beginnen. Dabei können sie sich aussuchen, ob sie in der ersten Stunde zu einem Lehrer zum Arbeiten in einen Klassenraum gehen – oder lieber allein zu Hause arbeiten. Nach einem Jahr Laufzeit untersucht jetzt ein Münchener Professor für Medizinische Psychologie, wie sich diese Freiheit auf das Lernen der jungen Menschen auswirkt. Es ist also auf weitere Erkenntnisse zu hoffen.

Auch Winnie Scholz-Kunitz ist überzeugt, dass frühes Aufstehen nicht gerade dem Biorhythmus ihrer Schüler entspricht. „Aber es ist ein zweischneidiges Schwert“, sagt sie. „Wir haben viele Schüler, die lange unterwegs sind. Wenn der Tag länger wird, finden viele das doof.“ Deshalb seien einige sogar dagegen gewesen, die Mittagspause auf 25 Minuten zu verlängern.

