Nieskyer Schüler komponieren Filmmusik Profi-Harfenspielerin hilft einer achten Klasse bei der großen Aufgabe, eine Geschichte musikalisch zu untermalen.

In einer internen Aufführung zeigten die Schüler der Nieskyer Gutenbergschule am Freitag, was sie zum Thema Klang und Musikinstrumente während eines Schulprojektes erlernt haben. © Jens Trenkler

Niesky. Es ist die Geschichte von Silvia, die es aus der Großstadt in den Wald verschlägt. Dort nimmt sie Geräusche und Stimmen wahr, die sie bisher nicht kannte und die sie verwundern. Das alles ist in dem Animationsfilm von Pierre Ferry zu sehen, einschließlich der Entscheidung von Silvia, kein Waldkind zu werden, sondern ein Stadtmensch zu bleiben.

Doch die ganze Handlung kommt stumm daher. Aufgabe der Schülern der Gutenbergschule war es nun, die Geräusche mit Instrumenten und anderen Klangobjekten der Filmhandlung hinzuzufügen. Eine Aufgabe, die zur Zeit des Stummfilms an der Tagesordnung war und meist dem Mann am Klavier übertragen wurde. An der Nieskyer Schule ist es die Klasse H 8, die mit ihrer Lehrerin Berit Robert die Musik dazu arrangierte. Neben dem Filmautor stand ihnen, ebenfalls mit französischen Wurzeln, Lucie Delhaye zur Seite.

Die Harfenspielerin der Neuen Lausitzer Philharmonie beschäftigt sich auch mit solchen Schülerprojekten. Eingefädelt wurde es vom Verein Philharmonische Brücken. Unter dem Titel „PhilMehr! – Schule“ kommt der Verein an die Schulen im Landkreis. In diesem Jahr, so Vereinsvorstand Martin Bandel, sind es neben der Nieskyer Förderschule auch eine Oberschule in Görlitz und die Zinzendorfschulen in Herrnhut, wo die Gymnasiasten ein solches Projekt erarbeiteten. Dort ging es aber um das Vorbereiten und Ausrichten eines Kammerkonzertes.

Ganz gleich, welchen Inhalt die Projekte haben, ihr Ziel bleibt das gleiche: „Wir lassen die Schüler aktiv am musikalischen Geschehen teilhaben, dadurch werden sie im besonderen Maße emotional und seelisch berührt“, erklärt Martin Brandel. Die Gutenberg-Schüler stürzten sich an zwei Vormittagen in die Musik zum Film und webten unter fachlicher Anleitung einen Klangteppich, der gut zu dem kollagenhaft montierten Film passte. Eine Aufgabe, die die eigene Kreativität herausfördert. Für Martin Brendel gibt es dabei keine Unterschiede, ob Förderschüler oder Gymnasiasten ans Werk gehen. „Musik verbindet und wir machen tolle Erfahrungen damit in allen Schulformen“, betont Bandel.

Möglich werden diese Projekte durch die finanzielle Förderung vom Kulturraum und von der Stiftung der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien.

zur Startseite