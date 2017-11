Nieskyer Schüler erlaufen 11 000 Euro Der Sponsorenlauf an der Oberschule war mehr als ein Erfolg. Nun wurde abgerechnet.

Schüler Erwin Schulze (re), der beim Spendenlauf die meisten Runden absolvierte zieht der sechsjährigen Stella symbolisch zwei übergroße Laufschuh an. Schon heute ist das Mädchen begeisterte Sportlerin und möchte später gern in seine Fußstapfen treten. © andré schulze

Sponsoren- und Spendenläufe werden heute in fast jeder Bildungseinrichtung der Region durchgeführt. Was die Mädchen und Jungen der Oberschule Niesky im Herbst im Rahmen einer solchen Sportaktion erreicht haben ist allerdings nicht alltäglich. Der 15. September, der Tag, an dem auf dem Schulgelände an der Pestalozzistraße auch ein Schulfest durchgeführt wurde, geht somit in die Geschichte der Schule ein. Darüber ist sich der amtierende Schulleiter Jürgen Richter am Donnerstagmorgen sicher. Mehr möchte der gestandene Pädagoge jedoch zu Beginn der Auswertung nicht verraten.

Gemeinsam mit Mitgliedern des Fördervereines der Schule, einigen Unterstützern und den besten Sportlern des Laufes sitzt Dana Lehmann mit einigen Kindern des heilpädagogischen Kindergartens Pusteblume gespannt an dem mit Plätzchen und Apfelsaft gedeckten Tisch. Alles, was sie bis dahin weiß, ist die Tatsache, dass auch der Kindergarten von dem Lauf profitieren soll. Schulleitung und Förderverein hatten sich bereits im Vorfeld dazu entschieden, den Erlös aus Hoffest und Spendenlauf gleichermaßen in drei Teile zu schichten. Wie Jürgen Richter berichtet, sollen die Finanzen dem Förderverein der Schule, den Schülern selbst für die Klassenkasse und dem Kindergarten zugute kommen. „Spendenläufe haben wir hier schon oft erlebt. Im Jubiläumsjahr der Stadt hatten wir uns entschlossen, zudem ein buntes Schulhoffest mit vielen Partnern zu gestalten. Allein die Vorbereitungen dafür waren für uns eine spannende Aufgabe und Herausforderung zugleich“. Auf dem Hof hatten sich neben Nieskyer Unternehmen auch Polizei, Zoll und Feuerwehr präsentiert. Die Schüler verkauften an dem Tag kleine Leckereien und Getränke an die Gäste. Einige Firmen wie die Gärtnerei Friedrich zeigten sich mit kleinen Verkaufsständen und gaben den Erlös schließlich in die Spendenkasse.

Hauptdarsteller des Laufes waren allerdings die Schüler. Darüber ist sich auch der Vorsitzende des Fördervereines, Heiko Hentschel, sicher. „Es war durchaus ein gelungener Tag und wir alle können mehr als stolz auf unsere Schüler sein. Was die Kinder und Jugendlichen hier geleistet haben, verdient Anerkennung und Respekt“. Stellvertretend für alle beteiligten Läufer haben fünf Schüler am Tisch Platz genommen. Unter ihnen auch Erwin Schulze. Er ist einer der Schüler der Klasse 8b und zugleich der erfolgreichste Läufer. Insgesamt 18 Runden wurden von ihm absolviert. Gemeinsam mit vier weiteren Schülern der fünften und zehnten Klasse, die jeweils 16 Runden unterwegs waren, werden die Sportler nach vorn gebeten und ausgezeichnet. Die Spannung ist unterdessen in der Cafeteria weiter gestiegen, als Jürgen Richter die Gesamtsumme der Öffentlichkeit präsentiert. „Ich gebe es ehrlich zu. Wir haben auch mehrfach gezählt und gerechnet und auch wir konnten das Ergebnis nicht glauben. Allein im Rahmen des Laufes kam ein Betrag von 10 541 Euro zusammen. Mit den Einnahmen aus dem Speisen- und Getränkeverkauf sowie der Verkaufserlöse der Firmen kann ich somit einen Gesamtbetrag von 11 118 Euro bekannt geben“. Dana Neumann war in diesem Moment klar, dass die Summe für mehr als nur das geplante Spielhaus auf dem Kitagelände reichen wird. Voller Zufriedenheit nimmt sie symbolisch den übergroßen Scheck mit der Aufschrift 3 513,77 Euro entgegen und bedankt sich bei den Schülern für ihre sportliche Leistung. Auch der Vorsitzende des Fördervereins lobt nochmals das Engagement jedes Einzelnen. „In einer Schule gibt es immer wieder Wünsche, die es zu erfüllen gibt“. Mit der finanziellen Unterstützung möchte man nun das Pausengelände weiter ausbauen, um den Schülern einen optimalen Pausenplatz bieten zu können.

Abschließend erklärt Jürgen Richter, wie die Schüler überhaupt solch eine hohe Summe zusammentragen konnten. Bei dem Lauf waren über dreihundert Läufer am Start. Im Vorfeld haben sich die Schüler um Sponsoren gekümmert, die pro gelaufene Runde einen finanziellen Beitrag leisten.“ Justin und Mario haben sich zum Beispiel gleich mehrere Sponsoren gesucht und haben somit das meiste Geld erlaufen können“. Einer der Schüler hat auch Nieskys Bürgermeisterin, Beate Hoffmann, als Sponsor gewinnen können.

